Le Président de la Croatie critiqué pour ses déclarations sur un ministre «gai»

La médiatrice pour l’égalité de genre en Croatie a critiqué lundi 15 janvier le président Zoran Milanovic pour ses déclarations affirmant qu’un ministre était « gay », ce qui avait suscité un tollé.

« 100 %. Habijan est gai, non ? », avait dit le chef d’Etat la semaine dernière à propos de son ministre de l’Economie, Damir Habijan. Il « n’est pas dans le placard, il mène une vie normale », avait ajouté M. Milanovic, suscitant la réprobation des conservateurs au pouvoir et de l’opposition.

La médiatrice pour l’égalité de genre, Visnja Ljubicic, a réagi dans un communiqué à ces déclarations, mettant en avant que « l’orientation sexuelle fait partie de la vie privée et son éventuelle mise au jour publique est exclusivement du ressort de la personne concernée ».

La déclaration « inappropriée et arbitraire » de M. Milanovic non seulement soutient le non-respect du droit à la vie privée et à l’intimité, mais « elle ouvre également la voie à un renforcement de la méfiance de certaines personnes à l’égard de leur droit à la vie privée et à l’égalité », a-t-elle ajouté.

Le président Milanovic, connu pour ses propos polémiques, a par ailleurs avancé dans un communiqué que « être gay n’est ni une insulte ni un problème ». « Sauf si vous faites partie d’un groupe politique hypocrite »comme la médiatrice, a-t-il souligné.

Damir Habijan, nommé en décembre à ses fonctions, ne s’est pas exprimé sur les propos du chef de l’Etat.

La Croatie, membre de l’Union européenne, a connu une libéralisation progressive des droits des personnes LGBT au cours des dernières années, mais elle reste une société largement conservatrice. Parmi les hommes politiques nationaux, seul un député de l’opposition a déclaré publiquement son homosexualité.