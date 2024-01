Sam Altman, créateur de ChatGPT, vient d’épouser son compagnon

Sam Altman, le PDG de OpenAI, qui a fait de l’intelligence artificielle une réalité avec l’arrivée de ChatGPT, s’est marié avec Oliver Mulherin, son partenaire de longue date, lors d’une cérémonie privée à Hawaï.

La cérémonie s’est déroulée à Hawaï dans l’une des propriétés de Sam Altman. Tout de blanc vêtus, les deux époux se sont dit «oui» face à la mer. Ils ont ensuite dîné avec leurs proches.

Des photos de la cérémonie ont été postées sur leurs comptes privés respectifs avant d’être partagées massivement sur la toile. «J’ai épousé mon meilleur ami et l’amour de ma vie», a écrit Oliver Mulherin en commentaire.

Pour Sam Altman, c’est une belle façon d’oublier le drame de novembre dernier quand il a été démis de ses fonctions avant d’être rappelé une semaine après.

Fonder une famille

Sam Altman a fait son coming out gai quand il était ado. À l’époque, il avait pris la parole devant son lycée en réaction à des élèves qui ne voulaient pas de la venue d’un intervenant LGBT pour la Journée Mondiale du Coming Out. Celui qui a été élu CEO de l’année par Time Magazine, n’a jamais cherché à mettre en avant sa vie privée. Après être resté neuf ans avec Nick Sivo, avec qui il a créé l’application de géolocalisation Loopt, Sam Altman rencontre Oliver Mulherin un ingénieur en logiciel australien. Leur première apparition publique ne date que de 2023 quand ils sont allés à la Maison Blanche pour un dîner en l’honneur de Narendra Modi, le Premier Ministre indien.

Dans un long portrait publié par le New York Magazine, nous apprenons aussi qu’ils vivent à San Francisco dans le quartier de Russian Hills. Le week-end, ils aiment partir dans leur ranch à Napa où ils ont de nombreuses vaches. Le couple a l’intention d’avoir rapidement des enfants. Car le rêve ultime de Sam Altman et Oliver Mulherin est d’avoir une très grande famille. Et ce vœu est loin d’être artificiel !