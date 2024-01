Si nous étions des fé.e.s, pourrions-nous enfin vivre notre propre histoire ?

En hommage à la tradition des comédies musicales et au style camp, FÉ·E·S SANS FOI est une danse musicale queer qui, autant par sa forme que son sujet, invite à repenser les normes et les conventions pour ouvrir un univers de possibles dans lequel les fé·e·s ont le droit d’exister.

Tanné·e·s de plaire, de jouer à séduire, des fé·e·s aux mains molles, êtres fantastiques dégenrés, rêvent d’un nouveau monde aux lisières des réalités, sans l’énormité des normalités. En dérive vers ce destin indistinct, iels font vibrer voix et corps pour exprimer leurs aspirations profondes jusqu’à bafouer leur foi.

FÉ·E·S SANS FOI, c’est aussi la rencontre de Simon Renaud et de Georges-Nicolas Tremblay qui se font personnages de musical pour flouer leur identité, s’apprivoiser et consentir à partager une intimité qui se dessine en marge des modèles. Avec des chansons écrites par Georges-Nicolas, composées par Tristan Alantar et Romain Camiolo, ce spectacle est une quête identitaire dans une culture queer francophone au contour flou. Et si nous étions fé·e·s pourrions-nous enfin vivre un conte de soi?

Les artistes…

Autodidacte en danse, Georges-Nicolas Tremblay a été formé en arts visuels et en théâtre. En plus de ses propres créations, il a chorégraphié pour le théâtre, des opérettes, des comédies musicales et des vidéoclips. Il considère l’intégration du chant et de la danse comme un moyen d’approfondir sa passion pour les comédies musicales et comme faisant partie de son parcours personnel d’affirmation queer. Il privilégie la collaboration comme moyen de déhiérarchiser et d’art queering. Comme interprète, il mène une carrière de plus de vingt ans et a dansé, entre autres, pour Sylvain Émard, Van Grim de Corps Secrets, Cas Public, Bouge de là, Le Radeau.

Simon Renaud est un artiste basé à Montréal. Originaire de Gatineau, épileptique à temps partiel, jumeau à temps plein, il étudie la danse contemporaine à The School of Dance à Ottawa. Il travaille par la suite à titre d’interprète pour de nombreuses compagnies et chorégraphes indépendants canadiens et français qui lui permettent de performer autant sur la scène nationale, qu’internationale. Il a eu le plaisir de présenter son travail dans le cadre de plusieurs événements à Toronto, Ottawa, Montréal, Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick.

INFOS | spectacle FÉ·E·S SANS FOI les 29, 30 janvier et 2 février à Scène contemporaine La Chapelle