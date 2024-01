Belle soirée au Centre Bell dans le cadre du match de la fierté LGBTQ+ des Canadiens de Montréal

Le 15 janvier, les Canadiens se sont ralliés pour vaincre l’Avalanche du Colorado par la marque de 4-3, au Centre Bell. Ce match marquait la huitième édition de la soirée annuelle de la Fierté. Pour marquer la soirée, l’équipe a montré son soutien en arrivant au match avec des boutonnières arc-en-ciel et en ajoutant du ruban de la même couleur sur leurs bâtons.

Le directeur général de Caisses Desjardins du Quartier Latin, Simon Dery (aussi membre du Comité LGBTQ de Desjardins) avait invité quelques représentants d’organismes LGBTQ dans l’une des loges de Desjardins du Centre Bell pour souligner l’événement. De beaux échanges, une victoire du CH et Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, est même est passé durant la soirée saluer tout le monde.

Après le match, les partisans ont pu miser sur ces bâtons ainsi que sur d’autres articles autographiés de la Fierté et sur des expériences exclusives. Les fonds (un peu plus de 7000$) seront prochainement versés à GRIS-Montréal et à You Can Play.

C’était aussi la première fois que l’ancien joueur des Canadiens, Jonathan Drouin, revenait dans son ancien amphithéâtre. L’attaquant de l’Avalanche a signé un contrat d’un an avec le Colorado le 1er juillet 2023, après avoir passé six saisons avec le Tricolore. Il a reçu un accueil chaleureux de la part des partisans. Jake Allen a obtenu le départ devant le filet. Il a effectué 32 arrêts dans la victoire.

Pour plus de statistiques sur le match comme tel, visitez la Zone de match de la LNH, ici.

Sur la photo, dans le désordre :

Laurent Breault, Sébastien Gauthier, Eric Parent, Yves Lafontaine, Guy Cormier, Estelle Theng, Patrick Desmarais, Angélique Pelée de Saint Maurice, Eric Santerre, Carole-Ann Joanisse, Marika Robert, Pascal Vaillancourt, Marie-Claude Gendron, Gabrielle Rondy, Jean-Philippe Dauphinais, Emilie Cognard et Simon Dery.