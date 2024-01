Oscars 2024 : voici les nominé.e.s LGBTQ+

Ce fut une bonne année cinématographique pour les acteurs, réalisateurs, scénaristes, films et personnages LGBTQ+, ce qui nous a donné l’espoir que les Oscars 2024 pourraient potentiellement être la cérémonie la plus queer et trans inclusive de tous les temps. Le 23 janvier dernier, à l’annonce des nominations aux Oscars, bien que pluisuers de nos prétendant.e.s préféré.e.s ont malheureusement été snobé.e.s et n’ont pas été retenu.e.s, il faut reconnaître qu’il y aura tout de même une forte représentation aux Oscars de cette année, dont la cérémonie de remise de prix aura lieu le dimanche 10 mars.

Maestro

Bradley Cooper a réalisé et joué le rôle principal de Maestro, un film biographique sur le chef d’orchestre bisexuel Leonard Bernstein. Le film a reçu sept nominations aux Oscars 2024 : meilleur film, meilleur acteur (Bradley Cooper), meilleure actrice (Carey Mulligan), scénario original (Bradley Cooper et Josh Singer), meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure et meilleur son.

Nyad

Nyad a reçu deux nominations aux Oscars 2024 : Meilleure actrice (Annette Bening dans le rôle de Diana Nyad) et Meilleure actrice dans un second rôle (Jodie Foster dans le rôle de Bonnie Stoll). Ces deux personnages sont queer, tout comme Foster. Il s’agit de la cinquième nomination de Bening aux Oscars, avec aucune victoire. Foster a désormais également été nominé pour cinq Oscars, après en avoir remporté deux dans le passé.

Rustin

La performance de Colman Domingo dans le rôle de Bayard Rustin dans le film biographique Rustin a été récompensée par une nomination comme meilleur acteur. Il s’agit de la toute première nomination de Domingo aux Oscars et de la seule nomination aux Oscars reçue par ce film de Netflix.

Killers of the Flower Moon

Lily Gladstone, qui utilise les pronoms elle/ils, a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Mollie Burkhart dans Killers of the Flower Moon. Il s’agit de la toute première nomination de Gladstone aux Oscars. Au total, ce nouveau film de Martin Scorsese a reçu 10 nominations, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur.

American Fiction

American Fiction a également obtenu cinq nominations aux Oscars. Celui qui se démarque est la nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle reçue par Sterling K. Brown, qui incarne un personnage gai dans le film. De plus, la compositrice queer Laura Karpman a été nominée pour la meilleure musique originale. Le film a également été nominé pour le meilleur film et le meilleur scénario adapté, entre autres.

Anatomy of a Fall

Anatomy of a Fall, dont le personnage principal, une autrice accusée du meurtre de son mari, est bisexuelle, a été nominé pour cinq Oscars : meilleur film, meilleur réalisateur (Justine Triet), meilleure actrice (Sandra Hüller), meilleur scénario original et meilleur montage de film.

Barbie

Le film Barbie a été nominé pour huit Oscars. Plus particulièrement, la chanteuse Billie Eilish a été nominée pour sa chanson What Was I Made For ? Parmi les autres nomination pour Barbie, figurent le meilleur film, le meilleur acteur dans un second rôle (Ryan Gosling) et la meilleure actrice dans un second rôle (America Ferrera).

Nimona

Le film d’animation LGBTQ Nimona a reçu une nomination pour le meilleur long métrage d’animation.

The ABCs of Book Banning

The ABCs of Book Banning, qui traite de l’interdiction des livres LGBTQ+ dans les écoles, a été nominé pour l’Oscar du meilleur court métrage documentaire.