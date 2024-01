TWILIGHT, la légende de la drag est décédée

Originaire de Toronto, Philip Griffith était connu sous le nom de Twilight. Né le 13 novembre 1950, il a vécu une vie entourée de strass, de musique, de joie, de frustration, de succès et d’accomplissement artistique. Son nom d’artiste, le destinait à fouler les planches de la scène du travestisme. Son sens inné du spectacle avait pris racine dans les sillons tracés par les plus grandes soit Tina Turner, Whitney Houston et autres Donna Summer de ce monde qu’il adorait incarner.

Résidant à Montréal depuis un quart de siècle, Twilight a inspiré lplusieurs générations d’artistes de la scène drag de la province. Son professionnalisme l’a amené à de nombreuses reprises sur les scènes de nos voisins américains, entre autres, à Wildwood.

Victime d’un AVC il y a 2 ans, il était depuis paralysé et il a tenu à faire la mise en scène de sa sortie du monde du spectacle en demandant l’aide à mourir, le 8 Janvier dernier. C’est entouré de son conjoint et complice de plus de 22 ans, Gilles Gagné, ainsi que de nombreux amis Marty (Vicky Lane), Laura et Marco qu’il nous a quitté en interprétant son dernier « Somewhere over the rainbow » .