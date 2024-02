Offrant une riche sélection de romans policiers et de romances mettant en scène des intrigues et des héroïnes lesbiennes, les éditions KTM avaient pris un temps d’arrêt depuis déjà quatre ans. Un tout nouveau titre les ramène cependant sur le devant de la scène à travers la publication du quatrième roman de Valérie Dureuil.

L’autrice inscrit son récit autour du concept de point temporel névralgique : celui où tout se construit autour d’une décision en apparence anodine. Alors qu’elles se croisent sur les marches d’un escalier, deux adolescentes échangent un bref regard. Clarisse et Marielle vont-elles simplement poursuivre leur chemin ou prendront-elles un temps d’arrêt pour faire connaissance ?

Clarisse a le sentiment d’être prisonnière d’un rôle imposé : celui d’une écolière dont l’existence doit tourner autour des garçons. Depuis qu’elle a senti la langue épaisse de son copain au fond de sa bouche, elle est cependant certaine que son futur sera tout autre. De son côté, Marielle songe à sa relation avec François, constituée de moments, ni bons ni mauvais, qui ne font qu’exister et n’ont pas de réelle substance. C’est donc au pied d’un escalier que deux lignes du temps s’écoulent : l’une ou seul un regard s’échange et l’autre, où la parole et le geste s’y joignent. Dans chacune, on assiste au déroulement d’une succession d’événements à travers des chapitres qui alternent entre le point de vue respectif de chacune des femmes. Est-ce qu’une rencontre à l’adolescence est garante d’une relation épanouie et sans heurts ou bien, tout au contraire, un itinéraire distinct permet-il une évolution plus riche et équilibrée ?

Plus fondamentale encore, la force d’attraction des deux femmes constitue-t-elle un point d’ancrage inévitable ? Un roman fort bien construit où l’autrice explore avec habilité la complexité des relations amoureuses à travers une croisée des possibles.

INFOS | Une virgule pour respirer / Valérie Dureuil. Paris : KTM éditions, 2023, 145 p.