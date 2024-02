FSEV : POUR UNE CÉLÉBRATIONSELON VOS ASPIRATIONS 

Depuis 1991, plusieurs couples de même sexe ont été unis par des célébrants de FSEV.

Que vous optiez pour une célébration remplie de romantisme, d’humour ou plus classique, les célébrants de FSEV vous accompagnent tout au long du processus et sauront vous offrir une cérémonie personnalisée Tous leurs célébrants sont accrédités par l’État civil du Québec et votre cérémonie peut être offerte en plusieurs langues.

Qu’elle soit civile, à caractère spirituel ou humaniste, vous pourrez y inclure des rituels, ajoutant ainsi une touche plus intime à votre célébration. Une cérémonie de mariage dure entre 15 et 40 minutes selon le scénario convenu avec le couple. « Notre mission est d’offrir à nos couples un moment qui est le reflet de leurs valeurs, de leur engagement et du respect qu’ils se témoignent mutuellement. Nos célébrants ont le souci d’offrir un événement inoubliable autant pour le couple que leurs invité.e.s », explique Claude A. Proulx, directrice chez FSEV.

INFOS | Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec eux.

Pour l’ensemble du Québec, veuillez appeler le : (514) 970-5575 ou [email protected]