Full House, février 2024

Février, cœur de l’hiver, cœur de la saison froide… Lorsqu’arrive le mois le plus froid de l’année, on a l’impression que le gel et la noirceur sont interminables. Rien de mieux qu’une bonne playlist qui réussira à vous faire bouger afin de trouver un peu de lumière et de vous réchauffer les fesses. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Igloofest, Patins platines et la Nuit blanche misent sur la force des DJ pour vous allumer pendant l’hiver. Afin de vous remettre sur le piton, je vous offre un tour d’horizon des chansons les plus hots sur la scène house et dance du moment. Comme suggéré par le nom de la chronique, je vous liste trois nouveautés et deux succès à réentendre pour compléter votre FULL HOUSE. Montez le son !

Trois sorties récentes à découvrir

Dom Dolla – Saving Up

Le prolifique producteur australien Dom Dolla, qui nous a offert Eat Your Man (avec Nelly Furtado) en juin dernier a récidivé en octobre avec l’entraînante Saving Up afin de clore l’année en beauté. Créée à la fin de l’été sur une plage de Brighton (la destination vacances par excellence de la communauté LGBTQ+ britannique), Saving Up aborde la priorité à donner aux êtres chers plutôt qu’à la recherche de richesse matérielle. Avec un rythme rapide et des saveurs de disco house bien avouées, la nouvelle pièce de Dom Dolla n’est pas sans rappeler les sonorités que l’on retrouvait durant les meilleures années de Hed Kandi Beach House. Résolument gaie, la chanson donnera le coup d’envoi idéal à vos 5@7 printaniers et résonnera encore parfaitement lors de vos partys de piscine l’été prochain.

Britney Spears et Snakehips – I’m Not a Girl, Not Yet a Woman

À l’occasion du lancement de sa biographie ainsi que du retour en salle de son film Crossroads, Britney Spears a sorti trois nouveaux remix tirés de la bande sonore du film en octobre dernier. En plus des Overprotected (Richi Lopez Remix) et I Love Rock’N Roll (Frank Walker Remix), qui manquent cruellement de saveur, l’éternelle écolière s’est associée au duo britannique Snakehips afin de mettre au monde la délicieuse et parfaitement réussie I’m Not a Girl, Not Yet a Woman. Dès les premières notes de la chanson, vous serez transportés en 2002, alors que la pop star se remettait de sa rupture avec Justin Timberlake et que vous traversiez les montagnes russes émotionnelles de l’adolescence. Sur un rythme accéléré et une mélodie légère, le remix de Snakehips donne une nouvelle couleur au succès de Spears sans dénaturer la chanson originale. Votre party entre ami.e.s sera un succès garanti si vous faites jouer ce ver d’oreille à vos invité.e.s.

Yann Muller – Évidemment

Tel un cadeau glissé subtilement dans un bas de Noël, le virtuose français Yann Muller a titillé ses fans avec un aperçu de ce nouveau remix la veille de Noël sur Instagram. Sortie officiellement le 29 décembre, cette version revisitée du succès de 1988 de France Gall démontre encore une fois tout le talent de réalisation dont fait preuve le prolifique musicien azuréen. Aussi riche et surprenante que tous les autres remix concoctés par Muller, cette nouvelle offrande inespérée arrive comme un baume réconfortant au cœur de la saison froide. Tandis que vous y êtes, profitez-en pour écouter les autres classiques du DJ, incluant Mourir sur scène (Dalida), On va s’aimer (Gilbert Montagné) ou Aicha (Cheb Khaled). Ses mélodies lentes et rythmées vous feront presque sentir le vent de la Méditerranée envelopper votre peau… nue sur les galets.

Deux succès à réécouter

Block & Crown – Who Is Billie Jean

Depuis 1982 que Billie Jean fait parler d’elle, mais elle n’a jamais eu l’occasion de donner sa version des faits. Voilà que le duo néerlandais Block & Crown lui donne enfin la chance de s’exprimer majestueusement à travers cette réponse à la chanson culte de Michael Jackson. Sortie en mai dernier, Who Is Billie Jean revisite le texte de la pièce originale en abordant la confrontation dramatique entre Billie Jean et son amant à partir du point de vue de la femme. Entonnée par une voix féminine, la chanson reprend l’air original en y ajoutant des percussions sur le contretemps, ce qui accentue la syncope et donne encore plus le goût de danser. Rares sont les remix qui revisitent complètement un texte, qui plus est de façon aussi réussie, cette nouvelle réponse à Michael Jackson est donc un must à ajouter à votre liste d’écoute !

Richie Rozex – Smooth Operator

Probablement l’un des meilleurs remix de 2023, la version de Smooth Operator lancée en juin dernier par le DJ néerlandais Richie Rozex est l’exemple parfait d’un remake totalement réussi. C’est après avoir entendu un remix non autorisé de la pièce de Sade sur TikTok que Rozex a décidé de produire sa propre chanson. Aussi efficace que la pièce originale parue en 1984, la version house a certainement permis à la chanteuse britannique de faire connaître son tube à une toute nouvelle génération d’adeptes. Avec un rythme rapide et une mélodie aussi entraînante qu’accrocheuse, la nouvelle mouture fonctionne tant pour un crescendo de début de soirée que pour un bon wow sur le dancefloor. Une fois que vous aurez entendu cette excellente version, je vous mets au défi de ne pas entonner le refrain toute la journée… Smooth Operatoooooooor, Smoooooth, Operatooor…