Cinquième opus des aventures de Nick et Charlie axées, comme son titre l’indique, sur le concept des toutes premières fois. Bien évidemment, la sexualité constitue un enjeu important pour les deux jeunes hommes, mais fidèle aux précédents ouvrages, Alice Oseman y entrelace également de nombreux autres thèmes tout aussi sensibles.

Dans le précédent titre, les problèmes d’anorexie de Charlie sont abordés de front et bien que sa santé se soit améliorée, sa mère hésite à ce que Nick partage la chambre de son fils. Ne serait-il pas préférable d’attendre encore un peu et éviter de potentielles montagnes russes émotionnelles ? De son côté, Charlie en a assez d’être considéré comme une petite chose fragile et souhaite vivre la vie d’un adolescent lambda, même s’il ne peut s’empêcher d’appréhender le regard de Nick sur son corps amaigri. Nick doit par ailleurs faire des choix déterminants : son champ d’étude universitaire, mais également l’établissement qu’il souhaite fréquenter. Comme Charlie est d’un an son cadet, les deux hommes sont tiraillés à l’idée de trop s’éloigner. Entre amour et études, comment choisir ?

La bande dessinée touche avec sensibilité la fébrilité et les incertitudes qui agitent les deux hommes sans jamais sombrer dans la mièvrerie. L’évolution des personnages demeure tout à fait organique et ne perd jamais de sa profondeur. Bien qu’un peu plus accessoires, Tao, Tori, Ella et Tara, ainsi que les familles respectives s’inscrivent également au cœur du récit. Certaines révélations surprenantes, au sujet de ces derniers, le ponctuent d’ailleurs. Le tome 6 se profile déjà à l’horizon et il faut savoir qu’il s’agira du dernier volet de la série. Dans l’intervalle, on ne peut que plonger avec délice dans ce nouvel opus ainsi que dans l’excellente adaptation télévisuelle des deux premiers volumes qui sont disponibles sur Netflix.

INFOS | Heartstopper : premières fois / Alice Oseman. Paris : Hachette, 2023, 335 p. (Romans graphiques)

