Horoscope février 2024

Verseau 20 janvier au 18 février 2024

Le vaste ciel reste illuminé plus longtemps le soir, alors qu’on approche de la Saint-Valentin. Et qu’on est arrivé chez le Verseau. Le natif du signe sera favorisé du côté des richesses matérielles s’il est persévérant et patient, car c’est le prudent Saturne qui le guidera à cet égard. Il devrait voir ses revenus se stabiliser ou s’améliorer graduellement. Il tirera bien son épingle du jeu malgré l’inflation et les taux d’intérêt élevés. Il devrait faire une transaction avantageuse après avoir bien attendu. Ce pourrait d’ailleurs être du côté immobilier à partir du mois de juin, car Jupiter l’aidera du côté du logis à partir de ce moment. Ainsi, ceux qui sont insatisfaits de leur habitat devraient voir une embellie à ce moment en accueillant un coloc agréable. Ou, au contraire, en allant rester seul tout en en ayant les moyens. Certains achèteront dans le voisinage un condo à leur goût. Alors que d’autres sortiront complètement de l’environnement où ils étaient en allant de la banlieue au centre-ville. Ou d’un banc de neige à une plage ombragée par des cocotiers. Ils évolueront aussi du côté familial. Peut-être en en étant moins dépendants et en s’en éloignant. Ou en se rapprochant d’une gang d’amis qui en prendra la place. Il ne serait pas étonnant ainsi que certains aillent vivre dans une commune ou une coop aux règlements un peu lâches, avec une atmosphère permissive. Enfin, plusieurs se sentiront plus en sécurité parce qu’ils se sentiront plus autonomes. Indépendants. Et libérés d’un passé triste. Et enfin, certains verront l’arrivée d’un enfant, ce qui les occupera intensément et donnera un sens bien différent à leur existence. Alors bonne fête à l’amical Verseau, toujours révolutionnaire ! Et à tout le monde, joyeuse Saint-Valentin !

Poissons

Vous réfléchirez à vos vieux péchés, comme ça arrive souvent avant notre anniversaire. Et ça vous amènera enfin à lâcher prise dans une situation décevante. Ou vous vous jugerez moins durement là où vous aurez connu un échec. Enfin, vous devriez jeter du lest sous peu, ce qui vous permettra ensuite de vous lancer dans une entreprise avec optimisme. Un être solaire s’approchera pour mieux vous connaître.

Bélier

Vous vivrez de bons moments avec certains de vos amis. Dans une aventure inattendue, comme un voyage. Ou encore dans un projet qui devrait changer concrètement votre avenir en se réalisant. Vous aimerez travailler en équipe d’ailleurs. Vous deviendrez plus intime avec l’un d’entre eux aussi, il vous révèlera des aspects sulfureux de lui-même. Ça vous fera réfléchir. Le vent du nord vous rajeunira.

Taureau

On compte sur vous au travail, de sorte qu’on devrait encore vous confier une mission impossible. Même si vous êtes retraité, on vous demandera de revenir pour sauver le système. Ou vous aurez plusieurs contrats si vous êtes à votre compte, votre réputation grandissant. Et Jupiter dans votre signe amènera les artistes au succès et à la reconnaissance. Mais n’oubliez pas vos amours cependant.

Gémeaux

Vous aurez la chance de vous échapper bientôt, d’aller au bout du monde. Seul ou avec des amis intrépides. Vous devriez aussi vous sentir assez mûr pour tenter une expérience réservée habituellement aux grandes personnes. Vous ne serez pas déçu. Et ça vous rapprochera d’amis sages. Vous devenez plus optimiste, ce qui devrait vous attirer quelques chances. Peut-être matérielles.

Cancer

Un changement va survenir bientôt, justement celui auquel vous n’auriez jamais pensé. Alors que tout semble bétonné dans votre vie. Peut-être à cause d’une rencontre, avec le genre de type qui ne vous a jamais ému. D’ailleurs, vous verrez que vous changez d’attitude en quelque part. Vous êtes plus accueillant. Vous aurez peut-être une occasion de gagner de l’argent. Ou on vous laissera un montant.

Lion

Il est temps d’accueillir du monde dans votre vie, de laisser entrer des gens qui cognent à la porte depuis un temps. Vous ne le regretterez pas, mais restez vous-même. D’ailleurs, vous débuterez dans une relation plus intime si vous êtes seul. Ou vous verrez quelqu’un partir, alors qu’il ne vous regardait plus, de toute façon. Vous recevrez une invitation pour un vernissage ou une soirée cuir. Ce sera chaleureux.

Vierge

Vous aurez enfin l’énergie et la volonté nécessaires pour jeter ce qui encombre votre logis. Et votre vie. Vous serez plus ordonné et vous simplifierez votre existence. Vous serez frugal aussi côté bouffe. Et boisson. Et vous arriverez à un tournant dans une relation. Vous devrez alors prendre une décision d’adulte. La lumière du soleil vous énergisera, allez marcher dehors plus

souvent. Courez-y même.

Balance

La vie sera moins austère avec vous, vous pourriez d’ailleurs avoir une rentrée d’argent surprise, à la loterie par exemple. Ou vous ferez une transaction avantageuse, en étant au bon endroit au bon moment. Vous devriez vivre du bon temps en amour aussi, des rencontres et rapprochements seront fort possibles au travail. Ou dans toute activité sociale. Vous aurez des surprises en sortant. Des excès aussi.

Scorpion

Vous apprécierez l’endroit où vous restez, vous devriez d’ailleurs rendre ça plus agréable en aménageant un coin négligé ou en rénovant au complet. Certains iront vivre ailleurs, peut-être avec un coloc. Ou enfin seuls. Vous repenserez encore à des histoires passées, familiales. Avec plus de raison. Vous enlèverez ainsi des épines. D’ailleurs, vous y aurez des relations plus joviales. Et douces.

Sagittaire

Vous vous rapprocherez de vos voisins, vous aurez des échanges chaleureux. Vous les découvrirez autrement. Vous étudierez un sujet avec plus de sérieux, peut-être à cause du travail. Et vous serez invité à un endroit inattendu. Ça vaudra la peine d’explorer les lieux, en n’allant pas trop vite. Vous jaserez avec des gens que vous auriez ignorés avant, vous serez bien perçu. Vous apprendrez une grande nouvelle.

Capricorne

Vous êtes habitué à la sobriété, vous l’appréciez même, mais vous vivrez une exception côté fric. Vos revenus vont augmenter ou vous ferez une transaction avantageuse. Vous vous sentirez relativement plus riche. Vous serez aussi plus convaincu que vous avez une belle vie, vous serez donc sage de ne pas trop la changer. Vous aimez quelqu’un d’imparfait et c’est tant mieux, on ne vous le jalousera pas.