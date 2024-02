Hôtel Manoir Vieux-Québec, le lieu rêvé pour une célébration à Québec

Situé en plein cœur du quartier historique de Québec, l’Hôtel Manoir Vieux-Québec est un petit bijou de 46 chambres et suites à découvrir, en plus d’offrir des prix beaucoup plus abordables que bien des hôtels de luxe du secteur.

Sa proximité avec de nombreux attraits et restaurants en font l’endroit idéal pour une escapade romantique, mais surtout, hautement divertissante !

À distance à pied des meilleurs restaurants, bars et activités culturelles de la Capitale Nationale, ainsi que de la terrasse Dufferin, l’hôtel offre une immersion dans la vie animée de ce quartier prisé du Vieux-Québec.

Vous serez très heureux de regagner votre chambre à quelques minutes, ou encore, profiter d’un moment de détente dans le jacuzzi intérieur de l’hôtel. À moins que vous préfériez respirer encore l’air du Fleuve ? Rendez-vous sur la terrasse sur le toit pour admirer la magnifique vue !

En février, célébrez l’amour

C’est connu, Québec est la ville de l’amour ! Et c’est à l’hôtel Manoir Vieux-Québec que vous aurez la plus belle vue : vous trouverez, à gauche, le Château Frontenac et tout juste en face, le majestueux Fleuve !

L’hôtel propose différents forfaits afin de vous faire vivre une escapade romantique unique pour la Saint-Valentin : expérience thermale au Strøm spa nordique Vieux-Québec, rabais dans les meilleurs restaurants de la ville et tellement plus !

Nouveau lounge

Fait à noter, un tout nouvel espace lounge vient tout juste d’être inauguré à l’hôtel. Afin de débuter votre journée du bon pied, vous y savourez un petit-déjeuner continental qui en offre pour tous les goûts. En soirée, c’est une dégustation de vins qui vous y attend grâce au distributeur libre-service proposant une belle sélection de vins et différents formats de verres.

Il n’en tient qu’à vous de réserver à l’Hôtel Manoir Vieux-Québec pour plonger dans l’atmosphère chaleureuse de la vieille ville et céder à la magie de l’amour !

INFOS | https://manoirvieuxquebec.com