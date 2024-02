Pour ne rien manquer d’Igloofest

Avec l’hiver arrive l’un des festivals les plus déjantés de tout le calendrier événementiel montréalais : Igloofest ! Après avoir accueilli aux platines des sommités mondiales comme Diplo et Armin van Buuren, le marathon hivernal vous réserve encore deux week-ends bourrés de musique et de divertissement. Tour d’horizon de ce qui se trame d’ici le 10 février au quai Jacques-Cartier et dans les soirées Après-Ski !

À entendre au quai Jacques-Cartier

La grande danse du froid bat son plein pour encore deux semaines festives au grand plaisir des adeptes de musique électronique d’ici et d’ailleurs. Lors du troisième week-end du festival, les danseurs nordiques pourront apprécier un total d’une quinzaine de DJ. Parmi ceux-ci, nul autre qu’Eric Prydz, que l’on connaît notamment pour le ver d’oreille Call on me, Pjanoo et Proper Education (le populaire remix d’Another Brick in the Wall). Igloofest se fait une mission d’honneur de faire rayonner les artistes locaux, on pourra donc apprécier le talent de Ferias, de Floral Nights et de Gab Rhome. Le quatrième week-end sera tout aussi allumé, avec la présence notamment de Miss Monique et de DJ Kaskade. Frikiton et Afrotonik assureront la représentation de Montréal derrière les platines.

Igloo un jeudi : le secret bien gardé

L’une des meilleures façons de profiter d’Igloofest est d’y faire un saut le jeudi soir. Pour ceux et celles qui aiment faire la fête en semaine ou qui préfèrent éviter les sites pleins à craquer, les jeudis soir sont une manière parfaite d’apprécier le festival tout en évitant les longues files sur place. Seront notamment à l’affiche les étoiles montantes de Defected Records Oden & Fatzo, à qui on doit l’excellente Lady Love et dont on vous parlait en octobre dernier.

Et après Igloofest ?

Après avoir bien profité du froid, on rentre poursuivre la fête au chaud avec la série

Après-Ski qui vous accueille un peu partout dans le Vieux-Montréal et le centre-ville. Le Francesco’s, le Velvet, le Soubois et le New City Gas vous offriront notamment des prestations de DJ tels qu’Afrotonik, Daniel Orpi, HANA et Qrion. Que la fête continue !

INFOS | https://igloofest.ca/