CHARDONNAY IMAGERY COLLECTION

IMAGERY ESTATE WINERY (CALIFORNIE) 2021

Code SAQ: 14651841 | 21,95$

Un autre chardo californien ? Oh que oui ! C’est un bon blanc, d’un vignoble certifié agriculture raisonnée. Jamie Benziger a été élue vigneronne de l’année en 2019. C’est une jeune pro de moins de 40 ans, issue d’une famille célèbre dans le monde du vin bio. J’adore le fait que le domaine associe art et vin, en offrant des résidences à des artistes qui viennent créer une œuvre inspirée par le vignoble, et qu’on brise les conventions, avec des assemblages inusités. Au traditionnel chardonnay, on a ajouté un peu de chenin blanc, donc aux notes de pomme et de poire, on retrouve une petite touche de miel et de fleurs blanches. Ça lui apporte, en plus, une ravissante fraîcheur. Pas de beurre à popcorn, ni de caramel pesant, ici. C’est très réussi.