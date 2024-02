Cinq événements pour danser et se réchauffer en février

Le meilleur moyen de passer à travers la froideur de l’hiver est de bouger et de rester actif par tous les moyens. Quoi de mieux que de se remuer les fesses au son d’un bon DJ pour traverser février en faisant le plein de dopamine ? Au-delà des grandes messes incontournables comme Igloofest et la Nuit blanche, voici cinq événements où vous pourrez embrasser l’hiver montréalais tout en vous déhanchant un peu.

Patiner partout sur des rythmes endiablés – Tout l’hiver

Laissez vos bottes Sorel à la maison et enfilez vite vos patins parce que l’hiver, c’est sur la glace que ça se passe ! La patinoire de l’esplanade Tranquille se transforme en véritable piste de danse les vendredis et samedis soir pour vous garder bien au chaud. Chaque vendredi jusqu’au 5 avril, la série Patins platines vous propose des sets de DJ endiablés qui vous feront danser sur des rythmes concoctés par des DJ montréalais. Tous les samedis soir jusqu’au 13 avril, la série La fièvre du disco donne à l’esplanade Tranquille des airs des années 70 avec une liste d’écoute qui offre aux patineurs et patineuses les plus grands succès disco. La série Disco patin sous les étoiles organisée par la Ville propose de son côté plusieurs événements nocturnes dans les parcs des divers arrondissements, dont le parc Walter-Stewart (3 février), le square Cabot (17 février) et le parc des Vétérans (23 février). Une toute nouvelle série d’événements gratuits intitulée Glisse et groove a également lieu cette année les vendredis ou samedis jusqu’au 9 mars au parc Jean-Drapeau. Dès 18 h, glissade libre, ski de fond, patin à glace, raquette et vélo d’hiver sont au rendez-vous afin de proposer une expérience hivernale unique au son des meilleurs DJ.

INFOS | https://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/34045/patins-platines

Danser pour une bonne cause au Robin des Bois – 2 février

On vous en parlait en juillet dernier, et voilà que la sympathique équipe du Robin des Bois nous charme encore une fois avec un événement coloré pour vous faire danser. Intitulé Dansons avec 3 DJ, l’événement mettra en scène Luc Raymond, Mightykat et Soundshaper derrière les platines. Pour seulement 10 $, vous aurez droit à un comptoir bouffe et un bar ouvert de 10 h à 22 h et une prestation enlevante à partir de 18 h. Parfaitement perchée sur la rive de l’étang, l’activité aura lieu au splendide chalet du parc La Fontaine, vous donnant une vue hivernale imprenable sur le petit plan d’eau. Le Robin des Bois est un restaurant à but non lucratif avec pour mission d’aider à vaincre la solitude, l’isolement social et la pauvreté. Grâce à ses événements et à une brochette de bénévoles dévoué.e.s, le restaurant appuie les organismes communautaires qui viennent en aide aux gens dans le besoin. Cette vocation est donc la raison idéale pour encourager l’équipe en participant à ses différentes activités. De la musique, des consommations et de la bouffe pour une bonne cause. Allez faire un tour !

INFOS | https://robindesbois.ca/programmation

Balls Deep Disco – 3 février

Semble-t-il que février pourrait être couronné le mois du disco à Montréal avec la populaire soirée Balls Deep Disco qui s’amène dans la Métropole. Après avoir ravi les noctambules de Brooklyn à Toronto, la soirée fétiche des fans de disco débarque au Cabaret Berlin le 3 février. Pour cette fête hivernale, DJ Kris Steeves sera accompagné de la légende locale Ashley Gauthier pour vous servir les meilleurs rythmes disco. Les organisateurs vous recommandent d’enfiler vos talons hauts, votre boa et vos paillettes parce qu’ils promettent de vous faire danser comme si c’était 1979 !

INFOS | https://www.eventbrite.com/e/balls-deep-disco-montreal-tickets-769140619297

L Nights / L for Love – 14 février

Voilà l’événement parfait pour les filles qui veulent rencontrer l’âme sœur pour la Saint-Valentin ! Le populaire bar Saint-Édouard, dans Rosemont, est de retour avec sa soirée LGBTQ+ dédiée aux femmes. Super beau concept double. Le L Nights principal situé au Saint-Édouard mettra en vedette Marina Gallant aux platines et vous réserve son lot de surprises. On vous remettra une moitié de billet à l’entrée, et si vous trouvez la personne qui détient l’autre moitié, vous aurez droit à un shooter gratuit. Afin de favoriser les rencontres et les échanges, un bracelet glow-stick sera remis aux personnes qui désirent faire de nouvelles rencontres. La soirée est gratuite, mais on vous propose de vous procurer un accès VIP Singles Mingles réservé aux personnes célibataires qui désirent approfondir les échanges. Celles qui choisissent cette option ont rendez-vous au Single Lounge, situé au Petit Secret, le speakeasy caché adjacent au Saint-Édouard. Ce forfait est accessible à 70 personnes seulement, et 30 VIP auront le droit de passer d’un bar à l’autre sans faire la file. On adore !

INFOS | https://www.facebook.com/thereallnights/

WEST END GAYS House & Disco Édition Saint-Valentin – 17 février

C’est le retour du populaire événement WEST END GAYS au Riverside pour la seule édition hivernale de la soirée où house et disco sont à l’honneur dans le Sud-Ouest. Cette édition spéciale intitulée I FEEL LOVE Saint-Valentin proposera notamment un kissing photo booth et des danseurs à gogo. Ça promet ! Fidèles à leur habitude, les DJ résidents Homopop vous feront bouger avec leur sélection musicale disco, italo et house des années 1970 à aujourd’hui. Lancé par Homopop au Riverside dans Saint-Henri en 2022, WEST END GAYS s’est rapidement taillé une place dans les nuits montréalaises en présentant quatre éditions à guichets fermés. Les événements WEST END GAYS sont le fruit des producteurs des soirées Homopop qui animent le nightlife montréalais depuis 2019.

INFOS | https://www.facebook.com/events/1089190468757762