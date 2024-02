Le cabaret dément de Pearle Harbor à Montréal

La comédienne drag superstar Pearle Harbor sera de passage à Montréal pour y présenter son cabaret post-apocalyptique Agit-Pop dans le cadre du festival Wildside.

Pearle Harbour a le grand plaisir de vous présenter son incroyable cabaret Agit-Pop! Au travers de méditations musicales, laissez-vous transporter dans un monde apocalyptique. Fruit de cinq années de performances live, Agit-Pop! regroupe les numéros les plus appréciés et les plus hilarants de Pearle, dans un spectacle en constante évolution. Comédienne drag primée, Pearle Harbour nous offrira un cabaret hilarant et poignant. Pensez Judy Garland au Carnegie… sur l’acide.

Avec l’esprit qui la caractérise, des rires, des larmes, beaucoup de maquillage — et le soutien de la directrice musicale, Stella Conway —, Pearle Harbour réimagine dans son spectacle Agit-Pop! les succès de David Bowie, Britney Spears, The Beach Boys, Roy Orbison et de bien d’autres comme vous ne les avez jamais entendus auparavant. Elle y tisse une narration démente à partir des grands titres de l’actualité. Elle prend le monde sur elle, des catastrophes climatiques à l’anxiété nucléaire, en passant par la convoitise immobilière, le dark Web, les fausses nouvelles et la vraie histoire.

Créatrice théâtrale assez fofolle, Pearle Harbour est une artiste torontoise performeuse primée. NOW Magazine de Toronto l’a qualifiée de « l’une des artistes les plus engageantes et les plus réfléchies du moment » et l’a comparée à « une Cassandre de la tragédie grecque, jouée par Eve Arden ». Ses œuvres gonzo originales – Chautauqua, Agit-Pop! et Distant Early Warning –, présentées d’un océan à l’autre, dans les deux sens, ont été encensées par la critique et appréciées par le public.

Elle a été publiée dans le Canadian Theatre Review, a été présentée à la CBC (nomination pour le prix Écran canadien : Outstanding Variety Special) et elle a conçu des œuvres pour Peacock (NBC). En tant que dramaturge de performance, Pearle participe régulièrement au Festival de Stratford (entre autres dans les productions de RENT et Chicago). Et elle a partagé sa vision singulière de la drag et du bouffon dans des classes de maître et des conférences à la Queens University, au Toronto Metropolitan University, à l’University of Toronto, au Randolph College for the Performing Arts et à l’University of New Brunswick.

INFOS | Ce spectacle est présenté les 6, 7 et 8 février dans le cadre du Festival WILDSIDE, en partenariat avec le Centaur Theatre et La Chapelle Scènes Contemporaines où sera présenté le spectacle. LaChapelle, 3700 rue Saint-Dominique, Montréal

Billets : 514.843.773

https://lachapelle.org/fr/programmation/agit-pop

https://www.pearleharbour.com