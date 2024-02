Héros de notre histoire; Réjean Roy

C’est son amour des mots, indéfectible et intarissable, qui fait de Réjean Roy un héros de notre histoire. Un amour flamboyant, dira-t-on, porté haut et fort depuis des décennies. Ses mots à lui, bien sûr, mais ceux des autres également qu’il n’aura de cesse de chercher à promouvoir et à faire connaître auprès du public Originaire d’Allardville au Nouveau-Brunswick, Réjean Roy est à la fois journaliste, critique, éditeur, directeur littéraire et écrivain, auteur notamment de romans, récits, nouvelles, essais, recueils de poésie et contes pour enfants.

Depuis son premier livre, Le crépuscule de l’amour, paru en 1988, de nombreux autres se sont succédé au cours des ans. Plusieurs d’entre eux traitent d’importants enjeux de société : les affres du sida (Périr par le sexe), le harcèlement sexuel et la violence conjugale (Sous l’emprise du tyran et Idylle éphémère), et l’épilepsie (Amère liberté).

Parmi ses ouvrages dédiés aux jeunes, illustrés par Louis Hardy, on dénombre la série des

« Pierrot et Coquin » dont les aventures les mènent tantôt à la plage et à l’île Miscou, tantôt dans la forêt ou sur un chantier de construction. Quant aux nouvelles et récits, signalons À la grâce du temps qui fuit et Les chroniques du village où l’auteur, au dire de Mario Landerman, « y va d’une véritable débauche de genres1 ». De même, dans les textes poétiques Les ombres de minuit et La valse nocturne, ce dernier portant sur les blues de l’hiver, l’écrivain réussit « à mettre son cœur sur papier dans un lyrisme débordant d’émotions2. » Sans oublier les « livres de blagues, devinettes et histoires drôles », intitulés Rions un peu… de la vie, Rions un peu… des autres et Rions un peu… du sexe. On remarquera que certains de ses titres sont retranscrits en livres audio comme Le tombeau des mal-aimés et Le bateau fantôme.

Réjean Roy s’installe au Québec en 1997. Il collabore alors à l’hebdomadaire Voir avec plus de 300 textes critiques. En 2008, il devient président fondateur et directeur littéraire de la maison d’édition L’arc-en-ciel littéraire. Surnommée « la vitrine de la littérature LGBT au Québec », elle regroupe des écrivain.e.s gai.e.s dans le but d’en faire la promotion et la distribution. À ce jour, plus de 70 auteur.e.s ont été publié.e.s, dont François Paquet, Jean-François Capelle, Julie Vaillancourt, Paul-François Sylvestre et Richard Bradley.

Au sein de la maison d’édition, Réjean Roy met sur pied le Concours de création littéraire Marcel F. Raymond, et ce, afin de perpétuer sa mémoire. Tout en œuvrant pour des organismes tels que les Archives gaies du Québec, Réjean Roy s’implique auprès des Éditions de la Grande Marée et des Éditions de l’étoile de mer. Il œuvre, en outre, à titre de directeur littéraire pour Sortir de l’ombre, un collectif de nouvelles portant sur la sortie du placard.

En plus de siéger au conseil d’administration de la Coopérative de diffusion et de distribution du livre (CDDL) représentant une quarantaine d’éditeurs québécois, il a fait partie de l’exécutif de l’Alliance québécoise des éditeurs indépendants (AQÉI) qui regroupe plus de 150 éditeurs québécois3. Il est aussi membre titulaire de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), de la Société littéraire de Laval et de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB).

Parmi les honneurs qui lui ont été décernés, rappelons qu’en 1995, il a été finaliste au concours France-Acadie et a reçu, en 2009, le 2e Prix de poésie au Festival Altern’art de Québec. Lors du Salon du livre de Québec, en 2016, le Réseau international des femmes philosophes, UNESCO ASOLAPO ITALIA, lui a remis — ainsi qu’aux Éditions de l’étoile de mer — une distinction spéciale « pour mérites académiques, artistiques, sociaux, culturels et humanitaires ». « Les efforts des Éditions de l’étoile de mer ont été reconnus, tout comme l’importance accordée à la promotion des œuvres littéraires des minorités sexuelles, des personnes handicapées et des personnes âgées. À noter que depuis sa fondation, la maison d’édition met tout en œuvre pour lutter contre la discrimination, l’exclusion et l’intimidation4. » Peu après, Réjean Roy sera nommé ambassadeur de l’organisme en Amérique du Nord.

Notes

Mario Landerman, « Les Chroniques du Village : Réjean Roy voit rouge ! » : etoiledemer.ca/livre/les-chroniques-du-village/ (consulté le 5 mai 2022). https://etoiledemer.ca/livre/la-valse-nocturne/ (consulté le 5 mai 2022). rejeanroy.net (consulté le 2 mai 2022). arcenciellitteraire.ca (consulté le 2 mai 2022).

PHOTO : Réjean Roy au Salon du livre de Montréal en 2016.

Photo Bull-Doser. Source : fr.m.wikipedia.org/wiki/