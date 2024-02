Les polars de Jeffrey Round

L’écrivain policier Jeffrey Round a été considéré comme l’héritier de la célèbre écrivaine policière Agatha Christie, qui est une reine du crime à part entière. L’auteur primé de la série policière en sept volumes Dan Sharp et de la série policière Bradford Fairfax y présente les détectives gais bien-aimés Dan Sharp et Bradford Fairfax.

Le premier roman policier de Bradford Fairfax, The P’Town Murders, a été publié en 2007, et le premier roman policier de Dan Sharp, Lake On The Mountain, a remporté le prix littéraire Lambda 2013 du meilleur polar gai.

Round est également un poète et dramaturge publié et, de 1995 à 1998, il a mis en scène la pièce emblématique d’Agatha Christie, The Mousetrap, au cours de sa diffusion record nord-américaine de 27 ans au Toronto Truck Theatre. « J’ai été metteur en scène, producteur de télévision et réalisateur », explique Round, qui a travaillé pour CBC et Alliance Atlantis. « Mais ma ligne directrice a toujours été l’écriture. »

Les contributions de Round à la littérature canadienne vont au-delà de ses romans à succès : en tant que rédacteur pour Pink Triangle Press, il a fondé en 1990 la Church-Wellesley Review, qui a publié des écrivains aussi légendaires que Jane Rule, Timothy Findley, RM Vaughan, Shyam Selvadurai et Sky Gilbert.

Le premier roman de Round, A Cage of Bones, basé sur ses expériences de mannequin en Italie et en Angleterre, est arrivé en tête des listes de livres à succès mondiaux en 1997, et son tout nouveau livre qui fait tourner les pages, The Sulphur Springs Cure (Cormorant Books), raconte l’histoire de Violet McAdam, 84 ans et veuve depuis un an, qui tente de retrouver les indices d’un meurtre non résolu à l’hôtel Sulphur Springs à la veille de la Seconde Guerre mondiale : a-t-elle été témoin d’un meurtre ou

l’a-t-elle commis elle-même ?

Jeffrey, basé à Toronto, et moi, nous sommes récemment assis pour une séance de questions-réponses à bâtons rompus, qui a été éditée pour plus de longueur et de clarté.

Pourquoi The Mousetrap est-il le polar parfait ?

Jeffrey Round : Ce n’est pas en fait un polar parfait, mais je ne vais pas le gâcher en expliquant pourquoi. Pour l’avoir écrit pendant trois ans, je dirais que c’est l’un des mystères les plus doux. Comme la plupart de ses meilleurs travaux, vous réalisez

qu’Agatha Christie souligne tout ce qui devrait vous dire qui est le meurtrier et vous le manquez encore et encore parce qu’elle est la magicienne ultime. Elle fait des tours de passe-passe comme personne. Elle vous distrait avec quelque chose de bien plus tentant à regarder. Elle a trompé plus de gens, plus adroitement, que quiconque avant ou après elle.

Avec ton best-seller Endgame, tu as recréé And Then There Were None d’Agatha Christie.

Jeffrey Round : C’était de la pure chance. Je venais de lire And Then There Were None pour m’amuser avant d’être invité à une soirée pour un groupe de rock où ils ont commencé à se jeter des conneries ! Je me suis dit : « Oh, mon Dieu, je suis content que ces gens ne soient pas des tueurs ! » Puis soudain, une idée m’est venue à l’esprit : pourquoi ne pas les installer sur une île, comme dans le roman d’Agatha Christie, et les laisser s’y essayer ?

Dans tes romans à énigmes Dan Sharp et Bradford Fairfax, pourquoi as-tu créé des personnages LGBTQ ?

Jeffrey Round : J’ai écrit The P’Town Murders après avoir pris des vacances à Provincetown. Je voulais quelque chose d’inhabituel, de coloré et d’humoristique. Les gens demandent toujours : « Qui est votre lecteur idéal ? » Et je pense que si j’avais pu amuser Oscar Wilde, j’aurais gagné ma vie en tant qu’écrivain policier.

As-tu déjà eu peur que tes romans policiers LGBTQ ne plaisent pas aux lecteurs

hétérosexuels ?

Jeffrey Round : Absolument. C’est une inquiétude que j’ai depuis ignorée parce que j’ai prouvé que j’avais tort. Mes mystères sont lus par des personnes curieuses et intelligentes.

Est-ce que l’intrigue d’un roman existe dans ta tête avant que tu débutes l’écriture ?

Jeffrey Round : C’est totalement biologique. Mais j’ai étudié la littérature, je connais les différents arcs narratifs. Il y a quelques années, lors d’un festival d’écrivains, quelqu’un m’a demandé quelle était la différence entre écrire un roman littéraire et un roman policier. J’ai dit qu’ils avaient tous deux leurs propres besoins structurels. Le problème, pour moi, c’est que je peux écrire un mystère plus rapidement parce que la formule est plus simple.

En quoi The Sulphur Springs Cure est-il différent de tes autres romans policiers ?

Jeffrey Round : Il s’agit en fait d’un roman littéraire avec un mystère au cœur. J’ai été inspiré par un voyage que j’ai fait avec un ami à Sulphur Springs dans la vallée de Dundas. Une fois arrivés sur place, nous avons vu les ruines du célèbre hôtel Sulphur Springs, littéralement le spa du livre. Et pendant que je me promenais, j’ai senti ces voix sortir du sol. Je me suis dit : « Wow, il y a beaucoup d’histoire ici. » J’ai vu une plaque commémorative sur un banc. Le nom de la femme était Violet et j’ai pensé que ce serait le nom de mon personnage.

C’est un nom démodé. L’histoire a grandi et grandi, alors je me suis assis et je l’ai écrite.

Tu as fondé la Church-Wellesley Review en 1990. Pourquoi était-ce extrêmement

important pour toi ?



Ton expérience en tant que mannequin au Royaume-Uni et en Italie dans les années 1990 a inspiré ton premier roman de 1997, A Cage of Bones.

Jeffrey Round : Cela n’a jamais été un travail à temps plein, même si j’en avais souvent l’impression. J’ai travaillé sur les podiums pendant quelques années. À l’époque, on pouvait entrer beaucoup plus facilement dans cette industrie, mais pas d’en vivre. J’ai été l’équivalent dans l’industrie de la mode d’un figurant dans un film ! Mais j’ai rencontré quelques noms. Et cela m’a donné confiance en tant que jeune qui n’avait aucune confiance. C’était tellement amusant, comme vous pouvez l’imaginer. Si j’étais resté quelques années de plus, j’aurais pu gagner beaucoup d’argent. Au lieu de cela, cette expérience est devenue la base de mon premier roman.

Comment s’est faite ta sortie du placard ?

Jeffrey Round : Je pensais que tout le monde savait que j’étais gai. Quand j’en parlais aux gens et que je voyais leurs visages consternés et étonnés, je pensais : « Oh, encore un qui n’a pas compris. » Je veux dire, je faisais l’amour quand j’étais jeune adolescent ! J’ai donc supposé que cela allait sortir. Lorsque j’ai officiellement abordé le sujet avec mes parents, j’avais 21 ans. J’ai découvert que soit ils ne savaient pas que j’étais gai, soit ils refusaient d’accepter que j’étais gai. Ce n’était pas un moment agréable. Mais ils ont fini par s’en sortir, c’est tout à leur honneur.

Es-tu un écrivain gai ou un écrivain qui se trouve à être gai ?

Jeffrey Round : Un peu des deux parce que je ne pense pas que tous mes livres vont se révéler totalement gais. Mais je pense que ma sensibilité est purement et clairement gaie.

Beaucoup t’ont qualifié d’héritier d’Agatha Christie, notamment la légende littéraire canadienne Joan Barfoot.

Jeffrey Round : C’est le plus grand éloge que je puisse recevoir. Cela signifie que j’ai fait mon

travail.

INFOS | The Sulphur Springs Cure par Jeffrey Round (Cormorant Books) sera publié le 16 mars prochain. https://www.jeffreyround.com