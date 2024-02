Le Canada bien en vue…

Le Fonds des médias du Canada et le consul général à Los Angeles organisaient, dans le cadre des prix Emmy de cette année, une réception pour souligner l’excellence des réalisations télévisuelles exceptionnelles du Canada. Et plusieurs personnalités LGBTQ ont assisté à l’événement.

L’industrie canadienne du divertissement célébrait en janvier les remarquables réalisations du talent d’ici au 75e gala annuel des prix Emmy pour la télévision. Le consul général du Canada à Los Angeles, Zaib Shaikh, ainsi que l’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman, ont ouvert les portes de la résidence officielle du consul du Canada à Los Angeles, le 11 janvier dernier, à l’occasion de l’événement Canada at the Emmys.

Cette réception coorganisée, entre autres, par le Fonds des médias du Canada (FMC) rendait hommage aux Canadien·nes finalistes aux prix Emmy 2023 (remis le 15 janvier) et soulignait la contribution exceptionnelle des artisan·es et vedettes de la télévision canadien·ne au paysage médiatique international.

« Félicitations à toutes les personnes honorées, dont le travail illustre la richesse et la diversité de l’apport du Canada dans toute l’industrie», a déclaré lors de la soirée l’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman, qui tenait à souligner «l’importance de mettre en lumière et de promouvoir les talents canadiens dans le monde entier, en encourageant une collaboration continue entre nos pays dans le dynamique domaine du divertissement. »

Parmi les artistes qui était en lice cette année, mentionnons le Montréalais d’origine Antoni Porowski, l’un des animateurs de la série Queer Eye, qui remporté cette année un Emmy.

Il en était à sa quatrième nomination pour l’animation d’une téléréalité ou d’une compétition. Le grand acteur comique canadien Martin Short, un habitué des prix Emmy, était nominé pour son rôle principal dans la série humoristique meurtre et mystère Only Murders in the Building. Luke Kirby était quant à lui nominé pour sa performance remarquable dans le rôle de Lenny Bruce dans The Marvelous Mrs. Maisel. De plus, pour son rôle dans The Last of Us, la série post-apocalyptique, Lamar Johnson était nommé pour la première fois. Le travail du compositeur Cristobal Tapia de Veer (établi dans Lanaudière) a été remarqué pour sur la trame sonore de la deuxième saison de la série The White Lotus. La scénariste canadienne de renom Susan Coyne a reçu sa première mention aux Emmy comme productrice de Daisy Jones & The Six.

Le chef décorateur Paul Healy a été nommé pour son travail sur The Last of Us. Et le directeur de la photographie Adam Haisinger était finaliste pour son travail sur la téléréalité The Amazing Race. Dans la catégorie Meilleure émission spéciale ou série : documentaire, Still: A Michael J. Fox Movie (AppleTV) et Pamela, A Love Story (Netflix) ont toutes deux reçu une nomination. Le documentaire sur Michael J. Fox trouvait par ailleurs sa place dans plusieurs catégories, dont Meilleure réalisation et Meilleure direction de la photographie.

« C’est un privilège de célébrer et de mettre en lumière les réussites exceptionnelles de nos forces créatives au 75e gala annuel des prix Emmy », a déclaré Valerie Creighton, présidente et chef de la direction du Fonds des médias du Canada. « Notre pays déborde de talent devant et derrière la caméra, et je suis fière que l’industrie et le monde entier le remarquent. Les finalistes de cette année reflètent l’excellence de notre industrie du divertissement et renforcent notre position stratégique pour façonner la télévision ici et ailleurs dans le monde. Félicitations! »



Cet événement à la résidence officielle du consul général du Canada à Los Angeles soulignait l’importance de reconnaître et de promouvoir les talents canadiens sur la scène internationale. L’événement sert de plateforme pour reconnaître leursréalisations exceptionnelles et pour renforcer les échanges culturels entre le Canada et les États-Unis.

Sur le tapis rouge…

L’acteur Yanic Truesdale, qu’on peut voir dans la série québécoise Les Mecs est aussi connu pour son rôle de Michel Gerard dans la série américaine Gilmore Girls.

PHOTO : Sabrina Jalees PHOTO : Yanic Truesdale

L’actrice, scénariste, animatrice et humoriste canadienne Sabrina Jalees avait raconté, il y a dix ans dans Fugues, l’histoire de son coming out : « J’ai fait mon coming out auprès de mes parents car je voulais garder de bonnes relations avec eux. Le monde a besoin d’exemples de personnes positives et fières de leur homosexualité. Nous ne devons pas uniquement faire notre coming out pour nous-mêmes, mais pour le monde qui nous entoure. »

L’actrice montréalaise Emily Hampshire de la célèbre série Schitt’s Creek, entourée de Mathieu Chantelois (Vice-président Marketing du FMC) et du mari de ce dernier, Marcelo Gomez-Wiuckstern.

Rappelons que Philip Forest Lewicki a fait la couverture du Fugues de novembre 2021 alors que le film Wildhood (produit en partie par le FMC) ouvrait le festival Image+ Nation. Il y incarnait avec authenticité la quête autant spirituelle que sensuelle d’un jeune rebelle qui se découvre des racines et des envies qu’il ne soupçonnerait pas.

Le styliste des stars québécoise Andrew McNally était sur place, accompagné de son conjoint, Patrick Delise Crevier, auteur et ancien collaborateur à Fugues pour qui il interviewé plusieurs vedettes.

Michael Seater est un acteur et un réalisateur queer canadien. Il est notamment connu pour avoir joué le rôle de Derek Venturi dans la comédie Derek et pour ses rôles principaux dans The Wedding Planners, 18 to Life et un rôle récurrent dans Murdoch Mysteries.

Le couturier Kirk Pickersgill, dirige avec son associé Stephen Wong, Greta Constantine. Il s’agit d’une marque de luxe spécialisée dans le prêt-à-porter féminin qui a développé rapidement une clientèle de socialites internationaux et de célébrités.

PHOTO : Luke Kirby PHOTO : Michael Seater PHOTO : Phillip Forest Lewicki PHOTO : Blake Mawson PHOTO : Devery Jacobs

Née dans la réserve Mohawk de Kahnawake au Québec, l’actrice Devery Jacobs a fait la couverture de Fugues, en mai 2021. Devery a joué dans plus d’une trentaine de films et de séries télévisées. On la connaît, ici, pour son rôle de l’artiste autochtone Sam Duchene, dans la 3e saison de la série policière Cardinal, mais surtout pour sa participation à deux populaires séries fantastiques — The Order et American Gods — où elle tient des rôles qui expriment une sensibilité queer.

Resplendissante, l’actrice canadienne transgenre Cassandra James est connue, entre autres, pour avoir personnifiée la Dre Terry dans la série General Hospital. Il s’agit du premier personnage transgenre interprété par une personne transgenre dans un téléroman.

Bobby Berk de Queer Eye, qui était de la soirée, n’est pas Canadien, mais il a déclaré à la blague sur le tapis rouge qu’il «troquerait n’importe quand sa nationalité pour devenir Canadien». D.W. Waterson est une personne non-binaire connu.e pour son travail d’interprète, de DJ, de scénariste et de réalisation. Son premier long métrage, Backspot doit sortir en salles, en 2024, et met en vedette Devery Jacobs, Evan Rachel Woods et Kudakwashe Rutendo.

Luke Kirby a joué dans plus de 60 films et séries télé, dont Dr Death, Gossip Girls, Tales of the City, The Deuce et The Marvelous Mrs Maisel, pour laquelle il était nominé cette année aux Emmy. On le voit, ici, en compagnie de la designer de mode Andrea Sarrubi. Au Québec, on l’a d’abord connu dans le rôle d’un jeune homme qui a peur d’avouer à ses parents italiens traditionnels qu’il est gai dans la comédie Mambo Italiano.

PHOTO : Andrew McNally (styliste de stars québécoises) et Patrick Delisle-Crevier (auteur) PHOTO : Cassandra James PHOTO : D.W. Waterso PHOTO : Kirk Pickersgill PHOTO : Bobby Berk

Rappelons que le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d’applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l’innovation de l’industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l’accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Pour en savoir plus sur le FMC, veuillez visiter le site Web.

INFOS | https://cmf-fmc.ca