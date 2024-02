JADE DOVE RED

XIGE ESTATE, HELAN MOUNTAINS (NINGXIA, CHINE) 2018

Code SAQ : 14684749 | 27,10$

Célébrez le Nouvel An chinois et ce début de l’année du Dragon de bois avec un cabernet sauvignon cultivé dans cette région du nord-ouest, qui est considérée comme la plus qualitative de Chine et où, comme au Québec, on doit enterrer les vignes l’hiver pour les protéger du froid ! C’est un jeune domaine hyper design et moderne, mais qui possède des vignes de plus de 20 ans, parmi les plus vieilles du pays. De facture nettement stylée Nouveau Monde, on remarque bien les notes de poivron associées au cabernet sauvignon, et un côté boisé. Le petit ajout de merlot apporte un côté fruité, doux, et gourmand. Une grande fraîcheur finale tempère un peu l’exubérance de ce vin très savoureux et long en bouche. Découvrez donc ce vin auréolé de prestige, en Chine.