SAKE SAYORI NAKADORI JUNMAI

ASAHARA BREWERY (JAPON)

Code SAQ : 13912762 • 34$ 720ML

Exotique, raffiné, savoureux ; voici quelques adjectifs qui sauront décrire ce nectar japonais qui enverra vos papilles en voyage. Il a une douce texture de guimauve, qui évoque une sensation de gros nuage blanc. Il a un savoureux côté salin, ainsi que des notes de noix de cajou et de poire bosc, qui s’étirent tout doucement. Tendre et franc à la fois, c’est un régal qui est à son meilleur servi frais, mais qui se déguste aussi parfois chaud (il offre alors des notes plus tamisées, anisées et sucrées). Super avec les poissons plus goûteux, ou les huîtres Rockfeller, par exemple. Kampai !