BRUNELLO DE MONTACINO

COLLEMATTONI, DOCG BRUNELLO DE MONTALCINO (TOSCANE, ITALIE) 2018

Code SAQ : 15255604 • 63,50$

Bien qu’encore très jeune (le vin, pas moi, bien sûr), je me suis régalé avec ce vin rouge qui mettra de la magie dans un repas raffiné pour un tête-à-tête romantique. Ou pour faire glousser de plaisir les beaux-parents. Si le nez évoque allègrement les fruits rouges, c’est en bouche que le temps s’arrête quelques secondes. Une bouche de torrent impétueux qui dévale une montagne enneigée, couverte de sapins. C’est autant nature sauvage que grande élégance. Et les petites notes pimpantes de tabac blond et de rhubarbe ajoutent une touche délicieuse à cette expérience de jouissance vinicole qui s’amplifie après chaque gorgée. Et bonus : ils sont aussi très soucieux de leur empreinte environnementale.