CHAMPAGNE CUVÉE ROSÉ BRUT

LAURENT-PERRIER

Code SAQ : 158550 | 119,50$

Parfois, on a envie (ou besoin) de souligner avec quelque chose de plus spécial, un moment ou une rencontre. Ce champagne rosé, fait à 100 % de pinot noir, est tout indiqué pour mettre de la magie dans cette occasion. Déjà, au nez, c’est d’un charme fou et d’une élégante complexité. Mais attendez d’y tremper vos lèvres, et puis tombez en amour ! C’est tellement raffiné, plein de saveur et de fraîcheur, aérien et présent à la fois. Et ça perdure somptueusement, pour notre plus grand bonheur. Un plaisir de luxe ; c’est assurément la proverbiale cerise sur le gâteau, parmi les préliminaires d’une

nuit de rêve.