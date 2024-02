LE BERCEAU BRUT

DOMAINE PAUL MAS, VIN DE FRANCE, 2020

Code SAQ : 12841510 | 16,45$

Un joyeux assemblage de toute la famille des pinots avec quelques amis, qui donne un résultat des plus sympathiques en bouteille. Ces bulles de vin rosé sont un antidote à la morosité hivernale et un bon prélude pour une petite soirée romantique. Le nez est bien fruité et a même de petites notes de fleurs blanches. En bouche, on se réjouit avec sa texture quasi crémeuse. C’est un rosé gorgé de fruits, mais bien sec. J’ai même trouvé un certain côté minéral. Pour le prix, c’est un choix très judicieux..