Mireille Mathieu de retour au Québec en février

Ne manquez pas le retour au Québec de Mireille Mathieu pour 4 représentations exceptionnelles de son spectacle Mireille Mathieu, 60 ans d’amour, soit les 17 et 18 février 2024 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le 20 février à la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec et le 23 février à la Salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke.



Bien que sa dernière visite remonte à 35 ans, Mireille Mathieu suscite toujours une émotion palpable chez ses nombreux admirateurs. L’incomparable interprète célèbre en 2024 le 60e anniversaire d’une carrière qui l’a menée aux quatre coins du monde, dans un spectacle où elle offre un bouquet de ses plus grands succès, dont Mon crédo, Acropolis adieu et La première étoile, tous trois ancrés dans la mémoire collective des Québécois.

Depuis le milieu des années 1960, Mireille Mathieu a enregistré plus de 1 200 titres, a chanté dans douze langues et vendu plus de 200 millions de disques. Son aura sur scène est toujours aussi puissante et la présence au Québec de cette véritable icône de la chanson promet des retrouvailles extraordinaires.



INFOS | MIREILLE MATHIEU, 60 ANS D’AMOUR

Présenté par Productions Martin Leclerc et City Lights Entertainment

POUR VOUS PROCURER DES BILLETS :

17 février 2024

Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts | Montréal

18 février 2024

Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts | Montréal

20 février 2024

Grand Théâtre de Québec | Québec

23 février 2024

Salle Maurice O’Bready | Sherbrooke

https://productionsmartinleclerc.com/mireille-mathieu/



https://www.mireillemathieu.com/