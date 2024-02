Voyez La Vénus d’Argent en primeur : 3 paires à gagner !

L’avant-première du 14 février (19h) de LA VÉNUS D’ARGENT au Cinéma Beaubien accueillera Claire Pommet (Pomme), Safia Nolin et la réalisatrice du film Héléna Klotz qui répondront aux questions des cinéphiles à l’issue de la projection. Grâce à FUGUES, vous pourriez gagnez une des 3 paires de billets.

Pomme et Niels Schneider dans LA VENUS D’ARGENT

La Française Héléna Klotz a été révélée il y a une dizaine d’années avec le très beau L’Âge atomique, qui racontait une nuit poétique dans un Paris filmé avec personnalité. Plus récemment, elle s’est distinguée avec Amour Océan, un moyen métrage tendre et romanesque. Son nouveau long métrage, La Vénus d’argent, s’inscrit dans une tonalité assez différente. Jeanne a 24 ans et vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance. Pas pour la gloire ou le luxe, mais parce que c’est le moyen qu’elle a trouvé pour gagner sa liberté.

L’acteur québécois Niels Schneider L’acteur Sofiane Zermani

Le personnage principal de La Vénus d’argent est interprété de manière très convaincante par Claire Pommet (plus connue sous son nom de chanteuse, Pomme). Jeanne est une personne hors des normes de genre, ce qui reste assez rare dans le cinéma français.

La réalisatrice Héléna Klotz

3 paires de billets à gagner !

Vous êtes intéressées à participer au concours? Envoyez-nous, d’ici 18h, le mardi 13 février, un courriel à [email protected] indiquant «CONCOURS LA VÉNUS D’ARGENT».

Le tirage se fera en début de soirée le 13 février et nous ferons parvenir le soir même les billets électroniques aux 3 gagnant.e.s. Bonne chance à toustes!