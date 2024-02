Transcendance, pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

Le Festival Massimadi, édition spéciale, célèbre le Mois de l’histoire des Noirs avec le thème de la Transcendance. Du 15 au 18 février 2024, le Musée McCord Stewart accueillera une sélection de films, y compris deux longs métrages et deux moyens métrages, explorant les réalités des communautés noires LGBTQ+.

Ces projections offriront un regard au-delà des limites conventionnelles, déployant des récits qui enrichissent notre perspective.





Le film d’ouverture, Disruptor Conductor (2019), offre un aperçu captivant de la vie de Daniel Bartholomew-Poyser, chef d’orchestre noir et gai de la musique classique. Suivez son engagement passionné envers la communauté LGBTQ+ pendant la création de Thorgy and the Thorchestra en 2019, une tournée acclamée en Amérique du Nord. Ce documentaire unique met en lumière ses identités distinctives et son rôle inspirant dans le monde musical, illustrant la capacité de la musique à dépasser les barrières sociales et à unir des publics variés.

Daniel Bartholomew-Poyser dans Disruptor Conductor



De plus, des œuvres saisissantes comme Who I am Not (2023), un documentaire réalisé par Tunde Skovran, explore de manière poignante ce que signifie être une personne intersexuée dans un monde binaire. C’est le premier film de Skovran, offrant une perspective authentique et puissante sur cette expérience unique.

Who I am Not (2023), un documentaire réalisé par Tunde Skovran

Également à l’affiche, All the Colours of the World Are Between Black and White (2023) de Babatunde Apalolo, explore les défis des relations LGBTQ+ dans une société où l’homosexualité demeure taboue.

All the Colours of the World Are Between Black and White (2023) de Babatunde Apalolo

RAIZES (2023) de Céline Ruffin-Bayardin

Et enfin, RAIZES (2023) de Céline Ruffin-Bayardin, un moyen métrage de 35 minutes, nous plonge dans l’univers de la batucada lesbo-trans-activiste Raízes Arrechas lors de la marche nocturne féministe à Paris. Ces œuvres offrent des perspectives sincères et percutantes sur la résilience et la mobilisation communautaire.



Chaque projection sera suivie de cercles de discussion ou de sessions de questions-réponses, créant un espace pour un dialogue enrichissant entre le public et les artistes, établissant ainsi un lien direct. Le film d’ouverture, Disruptor Conductor (2019), sera suivi d’un cercle de discussion offrant un accès privilégié à l’artiste.



Le 17 février 2024, en collaboration avec l’Ensemble Obiora, un concert de musique classique sera dirigé par le chef afro-canadien, Daniel Bartholomew-Poyser. Le documentaire Disruptor Conductor portant sur sa vie sera projeté le vendredi 16, la veille. Une conversation approfondie avec l’artiste pendant son séjour à Montréal éclairera son parcours extraordinaire. C’est une occasion rare pour le public montréalais d’assister à la première performance à Montréal de cet artiste et chef d’orchestre afro-canadien.



Cette édition spéciale du festival veut proposer une expérience transcendante, célébrant la diversité et la résilience des communautés noires LGBTQ+.

INFOS : www.massimadi.ca/transcendance