Lukas Dhont sera président du jury de la Queer Palm à Cannes

Le réalisateur belge Lukas Dhont, multirécompensé au Festival de Cannes 2015 avec son premier film GIRL (Caméra d’or et Queer Palm), puis en 2022 avec CLOSE (Grand Prix) sera le président du jury Queer Palm 2024 en mai prochain.

« Je me sens incroyablement honoré d’être le président du prochain jury de la Queer Palm», a déclaré Lukas Dhont. « Le cinéma queer transcende, subvertit, interroge et émerveille. C’est un acte de libération. Une quête d’authenticité. Un exercice de sincérité. Un voyage à la recherche d’un vocabulaire. L’art queer c’est créer l’espace qui permet à chacun de se découvrir. Je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui sans l’art queer et je suis impatient de découvrir les œuvres de cinéma de cette année ».

La Queer Palm a été créée en 2010 par le journaliste français Franck Finance-Madureira et récompense chaque année un long métrage et un film court issus des sélections cannoises (Sélection officielle, Un certain regard, Semaine de la critique, Quinzaine des cinéastes, Acid). L’année dernière, le long métrage L’Innocence (Monster) du Japonais Kore-Eda et le court métrage Boléro du Français Nans Laborde-Jourda à ont été récompensés par le jury présidé par John Cameron Mitchell.

Lukas Dhont avait déjà accepté d’être le parrain de la première promotion du Queer Palm Lab (2024/2025). Le Queer Palm Lab consiste en un mentorat d’un an et une résidence à destination de 5 jeunes futur.e.s cinéastes venu.e.s du monde entier et porteur.euse.s d’un projet de premier long métrage queer. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2024 sur le site queerpalm.org et les lauréat.es de la première promotion seront annoncé.es depuis le Festival de Cannes.

Gagnants passés

2023

Monster

2022

Joyland

2021

La Fracture

2019

Portrait de la jeune fille en feu

2018

Girl

2017

120 battements par minute

2016

Les vies de Thérèse

2015

Carol

2014

Pride

2012

Lawrence Anyways

2011

Beauty

2010

Kaboom