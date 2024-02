Musique, gastronomie, patin et Nuit Blanche : Montréal en Lumière célèbre cette année son 25e anniversaire

Musique, gastronomie, patin et — bien évidemment ! — Nuit Blanche : Montréal en Lumière célèbre cette année son 25e anniversaire en proposant une programmation riche et variée, qui comprend notamment — sur le plan musical — Lisa Leblanc, Half Moon Run et Lady Blackbird. Une programmation dont le directeur général de l’événement, Jacques K. Primeau, a bien hâte que les Montréalais profitent.

Avez-vous des coups de cœur dans la programmation de cette année ?

Jacques K. Primeau : En spectacle, Lisa Leblanc (Lisa Symphonique) ou une soirée avec Pierre Flynn. J’ai vu ce spectacle-là dans le passé, et c’est un must. Au niveau de la gastronomie, je vous invite vraiment à faire le tour de cette programmation-là qui est exceptionnelle. L’aspect dominant de cette programmation, c’est qu’on fête 25 ans de gastronomie, et ça illustre l’évolution de la gastronomie montréalaise. Je dirais que c’est une programmation gastronomique qui mérite vraiment de s’y attarder et de se hâter – parce qu’il n’y aura pas de la place pour tous les événements.

Je pense que ce qui est intéressant dans la visite de chefs étrangers, c’est que, au tout début, on a commencé [en mettant] la barre assez haute avec [Paul] Bocuse comme chef invité. C’était beaucoup de recevoir un chef et on l’assistait un peu. Aujourd’hui, je pense qu’il y a une maturité […] culinaire qui fait qu’on reçoit les chefs qui veulent créer et partager avec un chef d’ici. Ça prouve le chemin qui a été parcouru depuis 25 ans.

Dans le cadre du volet gastronomique, Montréal

accueillera plusieurs chefs d’ailleurs, dont

le français Julien Royer (qui sera au Monarque). PHOTO : LISA LEBLANC

Encore cette année, la gastronomie autochtone sera mise en valeur. Est-ce que ces activités deviennent de plus en plus populaires ?

Jacques K. Primeau : Totalement. Il y a un intérêt du public, il y a un intérêt des médias d’en parler. C’est un intérêt qui est en augmentation et je dois souligner le travail de Julie Martel [responsable de la programmation gastronomique]. Ce n’est pas un phénomène de mode ou un phénomène exceptionnel : ça fait déjà plusieurs années qu’elle travaille ce côté-là de la programmation, et, au fil du temps, il y a plus de collaboration qui se fait et il y a une volonté de la part des chefs pour travailler en collaboration avec la cuisine autochtone afin de la mettre en valeur.

C’est aussi un intérêt à l’étranger. L’année passée, il y a un Scandinave qui a travaillé avec un chef autochtone. Il y avait une belle curiosité de travailler avec les matériaux qui proviennent de pays nordiques dans les deux cas.

La Nuit blanche aura lieu pour la première fois durant la première fin de semaine du festival. Pourquoi ce changement ?

Jacques K. Primeau : On avait l’intention d’être là pendant trois semaines. Finalement, on a été obligé de réduire à deux semaines. On a dû choisir quelles semaines garder et on a décidé de garder la semaine de relâche, qui est une tradition qui, selon moi, a avantage à s’établir. Je pense que c’est un élément intéressant qui s’ajoute – je pourrais en parler pendant très longtemps.

On a souvent dit : « Ah, dans la semaine de relâche, les gens sont au chalet, ils sont dans le Sud. » Eh bien non : il y a plein de monde qui reste à Montréal et il y a plus de monde qui ont de temps libres. De mettre la Nuit blanche la première fin de semaine du festival, ça part le party à un haut niveau !

Qu’est-ce qui fait que Montréal en Lumière est unique à Montréal ?

Jacques K. Primeau : Je pense que la nordicité à Montréal, il faudrait l’assumer. Et je pense que ce qu’on a contribué à lancer à Montréal en Lumière, c’est que le patin est un peu l’emblème de la nordicité montréalaise. Les gens viennent de tous les horizons, tous les âges. Le patin est une activité rassembleuse, gratuite, et on n’est pas obligés d’être tous bons.

La beauté de Montréal en Lumière, c’est la beauté des avantages du Quartier des spectacles. On est à l’extérieur, il y a des salles de spectacles, il y a des musées. Je pense que Montréal en Lumière est un festival qui représente tout à fait ce qu’est Montréal l’hiver. En ajoutant […] la NUIT BLANCHE (SAMEDI 2 MARS), là, ça, c’est unique au monde. C’est un bijou qu’on a à Montréal et qui est approprié par les Montréalais.





21e édition de la Nuit Blanche de Montréal

SAMEDI 2 MARS 2024

https://www.nuitblanchemtl.com

25e édition du festival Montréal en Lumière

DU 29 FÉVRIER AU 10 MARS 2024

https://www.montrealenlumiere.com