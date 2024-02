Jolie maison patrimoniale retapée par un couple sur la Rive-Sud de Montréal

Dans le Vieux-Varennes, face au fleuve, une demeure de trois étages en briques rouge avec un toit en taule de couleur gris-argenté attire l’attention par plusieurs caractéristiques. Il y a d’abord cette galerie sur trois des quatre côtés de la maison avec ses colonnes en bois ouvragé, son toit asymétrique et une tourelle ! Plusieurs styles architecturaux se fondent et se confondent ici dans ce qu’on a appelé la «Maison Arthur Durocher», du nom de son 2e propriétaire. Et une fenestration abondante laisse entrer beaucoup de luminosité. Le couple David Chabrely et Sébastien Louault, deux français, y ont élu domicile en y mettant beaucoup d’amour et en y effectuant plusieurs rénovations salutaires. Bref, cette maison brille comme un sou neuf maintenant grâce aux attentions du couple !

«La vraie histoire est qu’on se cherchait une maison ancestrale, explique David Chabrely. Nous venons de France et de la campagne, nous aimons les vieilles maisons, les vieilles pierres et les fermes qui ont une histoire. Ici, il n’y a pas beaucoup de maisons ancestrales malheureusement. Donc, lorsqu’on a vu l’annonce de cette maison-là, on a voulu jouer aux curieux en allant la visiter. Même si elle était trop grande pour nous deux, cela a été un véritable coup de cœur. Et on l’a acheté.»

Crédit photo : Claudie-Anne Carignan, Agence KDAC

Le couple est vraiment tombé amoureux de cette maison puisqu’ils ne sont que deux pour 16 pièces au total ! Oui, vous avez bien lu, 16 pièces dont quatre chambres à coucher. «C’était plus fort que nous, cette maison était pour nous même si elle était trop grande et elle l’est toujours d’ailleurs», dit David Chabrely qui était responsable d’une boutique sur l’avenue des Champs-Élysées, à Paris.

Cette demeure inscrite au répertoire du patrimoine culturel du Québec a été construite en 1915 par l’entrepreneur varennois Joseph Trudeau pour y loger sa nombreuse famille. Dans le Vieux-Varennes, on rencontre d’ailleurs plusieurs maisons érigées par Joseph Trudeau à cette époque-là. «De l’autre côté de la rue, en face de chez nous, il y a une autre maison qui a le même style [et construite aussi par Joseph Trudeau]», indique David Chabrely qui est au début de la quarantaine.

Crédit photo : Claudie-Anne Carignan, Agence KDAC

Des rénovations à faire

Évidemment, une maison plus que centenaire a un certain besoin d’être mise à jour. D’ailleurs, la taule de la toiture a dû être refaite au grand complet. «Après l’inspection par notre assureur, celui-ci nous a demandé de refaire le toit pour éviter des dégâts d’eau, disait d’ailleurs David Chabrely, en entrevue avec La Presse l’an dernier. Comme c’est une maison patrimoniale, il a fallu refaire le toit à neuf mais selon l’original. On a fait appel ici à une entreprise qui se spécialise dans ce genre de travaux, soit Ferblantier Artisan-Art Métal, l’entrepreneur a dû faire des moules pour copier la taule installée en 1915 ! C’est la même compagnie qui s’est chargée de remettre à neuf la galerie. «Nous sommes du genre pressés, mais comme on tombait durant le confinement de la Covid, il a fallu prendre notre mal en patience jusqu’à ce que tous les travaux soient effectués. Mais une fois tout remis à neuf, c’était magnifique !»

Pour de telles rénovations, le couple s’est vu honoré du prix du «Mérite architectural 2022» dans la catégorie bâtiment patrimonial de la Ville de Varennes.

Crédit photo : Claudie-Anne Carignan, Agence KDAC

Le plus difficile a été de changer le plancher du salon. Comme David s’est lié d’amitié avec «Ben», le propriétaire de Ferblantier Artisan-Art Métal, il lui a dit qu’il fallait remplacer le bois de ce plancher-là. «Mais Ben m’a montré comment je devais faire ça, lance-t-il en rigolant. Comme mon chum travaillait assidument durant la pandémie, j’ai fait ça tout seul en suivant les instructions que Ben m’avait donné. Cela a été long, mais puisque je n’avais que ça à faire… Par la suite, Ben m’a dit, puisque tu as su comment refaire un plancher, tu peux maintenant venir travailler avec nous, et c’est ce que je fais depuis ce temps-là !»

Crédit photo : Claudie-Anne Carignan, Agence KDAC

Pour des raisons d’efficacité, les fenêtres aussi ont été remplacées avec du verre plus écoénergétique et qui ne laisse pas passer les grands vents et ce, tout en gardant le cachet d’antan avec les vitraux discrets.

Le couple s’est attelé aussi à refaire la décoration, de la peinture ici, du papier peint là et en restaurant des meubles antiques qui s’agencent bien avec cet espace. «Nous avons respectés le plus que possible la maison tout en y ajoutant une touche de modernité», avoue-t-il.

Crédit photo : Claudie-Anne Carignan, Agence KDAC

Mais voilà qu’après tous ces efforts, le couple s’est résolu à vendre la maison. «C’est finalement trop grand pour nous deux», souligne David Chabrely dont l’appartement du couple était à Paris. «Maintenant, on cherche quelque chose de plus petit avec un grand terrain! Mais on désire toujours une vieille maison à la campagne. […]»

Crédit photo : Claudie-Anne Carignan, Agence KDAC

«Nous sommes persuadés que c’est quelqu’un qui désire partir de Montréal pour avoir plus de tranquillité qui achètera notre maison. Mais on pense aussi que la clientèle gaie qui aime faire de la décoration et de la rénovation, pourrait être intéressée par une telle demeure patrimoniale. », croit David Chabrely.

Crédit photo : Claudie-Anne Carignan, Agence KDAC

Et quel est le prix de la «Maison Arthur Durocher» ? «Autour de 999 000$. L’idée ici n’est pas de faire de l’argent, mais plutôt de trouver un bon acheteur afin que nous puissions, aller vers un autre projet, celui d’une autre maison que l’on va aimer rénover», dit-il tout simplement. Alors, à qui la chance ?

EN BREF

Prix demandé : 999 000 $

Année de construction : 1915

Adresse : 79 rue Sainte-Anne, Varennes

Description : Maison patrimoniale située dans le Vieux-Varennes face au fleuve St-Laurent. Seize pièces réparties sur trois étages, dont quatre chambres, un bureau, deux salles de bain, une salle d’eau, un vaste studio aménagé dans les combles ainsi qu’un spa et une piscine creusée. Nombreux travaux effectués depuis 2018 (toiture, gouttière, galerie, peinture, fenêtres, piscine, etc.).

Dimensions du bâtiment : 33,11 pi x 47,2 pi (irrégulières)

Superficie du terrain : 9036 pi⁠2

Évaluation municipale (2020) : 506 500 $

Impôt foncier (2023) : 3314 $

Taxe scolaire (2022) : 464 $

Rendez-vous au https://www.cedrickCjouan.com pour consulter la fiche de la propriété

Courtier immobilier résidentiel: Cédrick Charpentier-Jouan, RE/MAX Signature

Tél. : 450 449-4411