La marche des fiertés à Paris aura lieu le 29 juin cette année

Dans un communiqué que nous avons reçu, l’Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans (Inter-LGBT), qui produit la Marche des Fiertés de Paris, lève partiellement le voile sur l’édition 2024 de la marche. Mais si on sait que la manifestation se déroulera le 29 juin, on en connait pas encore la thématique ou le «mot d’ordre». Les travaux de réflexion seront lancés dans le courant du mois d’avril.

Les marcheurs partiront à 14h d’un lieu non précisé en direction de la place de la République. L’itinéraire emprunté par le cortège n’a pas non plus été révélé. Il sera présenté lors du Printemps des Assoces, début avril.

James Leperlier, président de l’Inter-LGBT, assure qu’en dépit des zones de sureté établies pour les Jeux Olympiques, les parcours qu’ils ont en tête « ne posent aucun problème » pour la Préfecture de police.

À l’arrivée, place de la République, comme les années précédentes, un grand podium accueillera les manifestants. De nombreux artistes invités se produiront entre 17h et 22h30.

Bannis en 2023 dans l’optique d’une démarche éco-responsable, les « véhicules légers mutualisés (avec plus d’un passager) » seront autorisés à nouveaux. Toutefois, « les véhicules ne devront pas dépasser 6 à 8 mètres de long », détaille-t-on sur le site gaypride.fr.

« L’idée, c’est pas de poids lourds, mais nous sommes ouverts à tous autres véhicules, comme en 2022 où il y avait des camionnettes électriques, des véhicules simplement équipé d’un moteur essence ou d’un moteur diesel…» La marche des fiertés poursuit son effort de décarbonisation, en ne permettant que certains véhicules, dont la présence palier aux problèmes d’accessibilité de certain-e-s participant-e-s qui ne peuvent pas marcher tous les trajet.