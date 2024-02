Un documentaire-choc sur les thérapies de conversion au Québec cet automne

Bien qu’elles soient illégales au Canada depuis 2021, les thérapies de conversions se pratiquent toujours au Québec, dissimulées derrière des portes closes. Le documentaire original Crave GAI(E), TU NE SERAS POINT se penche sur les rouages, les conséquences et les horreurs de ces séances, qui visent essentiellement à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.



Au moyen d’histoires bouleversantes de victimes qui ont dû se reconstruire après avoir subi une ou plusieurs thérapies de conversion, le documentaire expose les méthodes prohibées et archaïques utilisées pour supprimer la différence. Dans certaines communautés religieuses ou même au sein de certaines familles, des pratiques comme la prière, le jeûne, les séances d’exorcisme, l’humiliation et plus encore sont encore utilisées pour tenter de « guérir » l’homosexualité ou la transidentité.



Réalisé par Jean-François Poisson (PRIEZ POUR NOUS, QUI A TUÉ MARIE-JOSÉE?) et produit par Attraction en collaboration avec Bell Média, GAI(E), TU NE SERAS POINT sera offert sur Crave dès l’automne prochain.

