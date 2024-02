Une Nuit blanche sous le thème du fantasme

La 21e Nuit blanche se tient cette année le 2 mars, soit lors du premier weekend de Montréal en lumière. Pour bien célébrer le coup d’envoi du festival, la nuit de tous les possibles se déroule sur le thème du fantasme. Cette ligne directrice laisse libre cours à vos passions : l’imaginaire s’active, les désirs se révèlent et se libèrent. Avec plus de 100 activités fantasmagoriques, la Nuit blanche à Montréal invite les vagabond.e.s et noctambules au coeur d’une expérience culturelle qui promet de satisfaire vos fantasmes les plus colorés. Voici un tour d’horizon pour ne rien manquer de la nuit phare de l’hiver montréalais.

On commence son marathon de danse à 20 h dans le Village avec un premier arrêt sur la glace de l’aréna Camillien-Houde. De la bonne musique dans les oreilles, des patins aux pieds, une boule disco au plafond : y’a rien de trop beau pour cette édition spéciale Nuit blanche du populaire Disco Patin. Ambiance festive garantie jusqu’à minuit avec DJ KIARI. On y prête même des patins gratuitement, donc pas de raison de ne pas tenter l’expérience.

On troque ensuite les lames pour des roulettes avec l’improbable événement d’Aix-la-Chapelle à Montréal, en patins à roulettes. Si vous avez toujours désiré faire du patin à roulettes dans une bibliothèque, voici un fantasme qui pourra se réaliser. La bibliothèque du Goethe-Institut se transformera en piste de danse, sur laquelle vous pourrez rouler au son de hits disco allemands et internationaux !

Restons ensuite dans le Quartier latin pour poursuivre la nuit à 22 h à la Cinémathèque québécoise. Au cinéma, le rouge est une couleur qui évoque l’érotisme, la tentation et la passion. La nuit rouge cinéma propose donc une soirée survoltée et monochrome, en rouge, rien qu’en rouge. Au programme : prestation musicale de Xela Edna, DJ Set et ambiance de feu. Sortez vos plus beaux kits écarlates. Pas le choix !

Montréal en Lumière 2022 – photo par Frederique Ménard-Aubin

Petit saut dans le Quartier des spectacles pour une nuit chaude dès 22 h au Club Soda. Classique de la Nuit blanche, KARNIVAL, avec Poirier et DJ Piyou accompagnés de danseurs de style afro urbains, vous invite à un plancher de danse du tonnerre à la sauce dancehall, afrobeats et afro house. Les DJ embraseront la salle avec une sélection qui saute aisément d’un continent à l’autre et qui fait le lien entre nouveautés et découvertes avec une énergie semblable à celle d’un carnaval !

Après avoir bien bougé, on remonte Saint-Laurent jusqu’à l’espace Yambae, pour Légendes colombiennes. L’atelier de danse gratuit offert toutes les heures de 20 h à 23 h vous plongera dans la richesse de la culture colombienne à travers ses multiples légendes. Durant l’atelier vous apprendrez les bases de la danse traditionnelle colombienne et aurez l’occasion de créer votre propre séquence chorégraphique à partir de ces mouvements. L’activité offre une expérience pédagogique et artistique aux curieux et curieuses de tous âges.

Avant de faire un pas de plus, les fans de drags voudront assurément passer au Cabaret Mado pour C’est ma toune !, le spectacle de drags où le public peut faire sa demande spéciale ! Présentée toute la nuit, la soirée est une véritable fête remplie de numéros de drag sur des succès de toutes les décennies. Pour l’occasion, le public est la vedette : il a le pouvoir de réaliser ses plus grands fantasmes musicaux, interprétés par des artistes drags, simplement en demandant sa chanson préférée. Brûleront les planches : Lady Boom Boom, Johnny Jones et Tracy Trash, mené.e.s par Jessie Précieuse et Bobépine.

Une nuit endiablée n’est pas digne de ce nom si on ne fait pas une saucette au Ausgang Plaza. De 22 h à 3 h, le Maquis offre non seulement un collectif, mais aussi un lieu de rassemblement, de festivités et de rencontres pour les créatifs, créatives et hurluberlu.e.s de la vie nocturne. La Plaza St-Hubert n’a jamais été aussi tentante. Et si ce n’est pas assez, on peut aussi se déhancher sur le site extérieur principal de Montréal en lumière jusqu’à 2 h du matin, où on retrouve notamment un sentier de patin aérien de 300 mètres offrant une vue imprenable sur le panorama urbain. Rien que ça ! Votre attention sera toutefois vite détournée par la Station DJ Rogers, qui mettra plusieurs DJ en vedette de 17 h à 2 h, dont Cloverdale, Ghetto Birds, Pøptrt et Truwayz, qui vous feront patiner et bouger au rythme d’une programmation de musique électronique enlevante.

Le MTELUS propose par ailleurs une soirée gratuite digne de mention de minuit à 6 h, présentée par Moonshine. Le collectif multidisciplinaire international y tiendra un événement centré sur la culture des clubs africains. La SAT tient également le grand retour de son marathon musical consacré à la culture du vinyle. L’événement qui se tiendra du 2 mars à 19 h jusqu’au 3 mars à 20 h offrira un service de bar pendant 24 heures et rassemblera une douzaine de DJ ne jouant pour l’occasion que des disques vinyle. Jusqu’à minuit, on peut y danser gratuitement et en famille sous le célèbre dôme de la SAT. De minuit à 8 h, l’entrée sera payante pour les noctambules qui souhaitent prolonger la fête, puis l’événement redeviendra gratuit le dimanche 3 mars de 8 h à 20 h.

Ceux qui veulent prendre une pause de cet ironman de danse pourront faire l’essai d’une expérience VR qui les transportera au coeur d’Assassin’s Creed Nexus VR par Ubisoft.



21e édition de la Nuit Blanche de Montréal

SAMEDI 2 MARS 2024

https://www.nuitblanchemtl.com

25e édition du festival Montréal en Lumière

DU 29 FÉVRIER AU 10 MARS 2024

https://www.montrealenlumiere.com

