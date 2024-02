28 fever 2024: Journée de sensibilisation à la criminalisation du VIH

Le gouvernement du Canada promet depuis longtemps une réforme du droit pour mettre fin à la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Pourquoi devons-nous encore attendre ?

Aujourd’hui marque la troisième Journée annuelle de sensibilisation à la criminalisation du VIH (« HIV Is Not A Crime Awareness Day »), une journée visant à sensibiliser la population à la criminalisation du VIH et à faire entendre les personnes vivant avec le VIH, y compris celles qui ont été criminalisées en raison de leur séropositivité.

« Nous nous devons de soumettre à l’examen public le gouvernement canadien qui persiste dans la voie de l’injustice. En effet, les personnes vivant avec le VIH continuent d’être pointées du doigt pour des poursuites criminelles, des condamnations et des peines d’emprisonnement pour n’avoir prétendument pas divulgué leur séropositivité à leurs partenaires lors de rencontres sexuelles par ailleurs consensuelles », a déclaré Alexander McClelland, qui vit avec le VIH et qui est le président du comité directeur de la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH (la Coalition). «Nous sommes découragés du manque de leadership politique du gouvernement qui permet le maintien du statu quo. Les personnes vivant avec le VIH méritent plus que des promesses non tenues et des délais constamment prolongés », a déclaré Muluba Habanyama, qui vit avec le VIH et est membre du Comité directeur de la Coalition.

Chad Clarke, survivant de la criminalisation du VIH et membre du Comité directeur de la Coalition, a déclaré quant à lui: « Aujourd’hui, nous demandons au gouvernement du Canada et au Ministre de la Justice Arif Virani d’en faire plus pour prouver qu’ils se soucient de ce problème crucial et qu’ils sont déterminés à apporter des changements qui auraient dû être apportés depuis longtemps, y compris une réforme législative qui reflète l’incroyable travail déjà accompli par les communautés de personnes engagées pour les droits des personnes vivant avec le VIH. » Vous pouvez lire la déclaration de consensus communautaire complète du CCRCV sur la criminalisation du VIH ici : http://www.criminalisationvih.ca/la-declaration-de-consensus-2022/

Plus d’un an s’est écoulé depuis la fin des consultations fédérales sur la criminalisation du VIH, et près de deux ans après que le gouvernement du Canada ait annoncé son intention d’apporter des changements législatifs lors de la Conférence internationale sur le sida de 2022 à Montréal. Cela fait près de cinq ans qu’un comité permanent de la Chambre des communes a publié un rapport accablant sur la criminalisation du VIH au Canada, et plus de sept ans que l’ancienne ministre de la Justice a exprimé ses préoccupations au sujet de la « criminalisation excessive des personnes vivant avec le VIH au Canada ».

« Les personnes vivant avec le VIH vivent sous la forte menace de la criminalisation depuis des décennies. Nous ne pouvons pas continuer d’attendre le changement et que le système de « justice » rattrape son retard par rapport à la science et aux droits de la personne. Nous avons besoin que le gouvernement du Canada agisse maintenant, aux côtés d’une communauté qui subit des préjudices quotidiens », a déclaré Colin Johnson, qui vit avec le VIH et est membre du comité directeur de la Coalition.

« La Coalition préconise depuis longtemps des réformes des lois canadiennes sur la criminalisation du VIH. Les progrès à cet égard sont péniblement lents, ce qui continue de nuire aux droits des personnes vivant avec le VIH. Cela dit, nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui que la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida reconnaît la Coalition et son engagement en faveur du changement au Canada avec une subvention pour soutenir notre travail et les personnes vivant avec le VIH qui paient le prix humain élevé de la criminalisation », a déclaré Shakir Rahim, avocat et membre du comité directeur de la Coalition.

Le monde entier a les yeux rivés sur le Canada, dans l’attente de changements significatifs qui répondraient aux besoins des personnes vivant avec le VIH qui continuent de souffrir en vertu du régime législatif punitif et non scientifique en vigueur dans ce pays. Les membres de la Coalition espèrent que cette journée marquera un tournant vers une réforme législative significative qui amènera des changements positifs.

La CCRCV vient de nommer Chad Clarke, survivant de la criminalisation du VIH, lauréat de son prix inaugural pour le leadership en lien avec la sensibilisation à la criminalisation du VIH (« HIV Is Not A Crime Leadership Award »).

Ce prix récompense les membres de la Coalition qui vivent avec le VIH et dont le plaidoyer à travers leur expérience vécue a fait avancer le travail de la Coalition. Ce prix est possible grâce à la généreuse subvention de la Fondation Elizabeth Taylor pour le sida.

Chad Clarke vit avec le VIH depuis plus de 15 ans. Son expérience personnelle face à des poursuites criminelles et à l’emprisonnement l’a transformé en leader passionné et en activiste qui lutte contre la criminalisation discriminatoire de la non-divulgation du VIH. Chad a souvent partagé son histoire de criminalisation dans les médias et en tant qu’orateur, notamment en partageant les dures expériences auxquelles il a été confronté pendant son incarcération et les préjudices permanents qu’il subit du fait d’être inscrit au registre des délinquants sexuels. Sa voix et son plaidoyer ont incité de nombreuses personnes à s’impliquer dans ce mouvement de changement social. Depuis des années, Chad participe activement à la lutte contre le VIH et a siégé au conseil d’administration du Réseau canadien des personnes séropositives et du Réseau d’action et de soutien des prisonniers contre le VIH/sida (PASAN). En 2019, il a témoigné en tant qu’expert – étant la seule personne criminalisée invitée à s’exprimer – devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes dans le cadre de son étude sur la criminalisation de la non-divulgation du VIH. Il est actuellement membre du comité directeur du CCRHC.