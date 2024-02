À propos des condos locatifs d’Esplanade Cartier

Découvrez un milieu de vie moderne et rassembleur dans un quartier en pleine effervescence à deux pas du Village.

Esplanade Cartier vous offre un style de vie hors pair grâce à ses multiples services offerts, à ses aires communes où il fait bon vivre, ainsi qu’à sa localisation dans un quartier en pleine éclosion, à deux pas du pont Jacques-Cartier et du Village. Les aires communes vous offriront des espaces dynamiques et accueillants, créant un véritable sentiment de communauté. Vous aurez également accès à une placette centrale végétalisée qui vous offrira commerces et terrasses de toutes sortes, où vous pourrez vaquer à vos occupations comme bon vous semble.

Des espaces de vie à la hauteur de vos attentes

Choisissez parmi notre gamme d’appartements passants des studios au 5 ½, qui offrent de spacieuses aires ouvertes lumineuses, idéales pour une clientèle urbaine. Ces appartements ont été intelligemment conçus pour répondre à tous vos besoins en vous offrant de multiples inclusions : électroménagers, électricité, internet et les animaux de 25lbs et moins sont acceptés.

INFOS : 438-867-6087 | 2150, rue Sainte-Catherine Est. Montréal

https://esplanadecartier-locatif.ca