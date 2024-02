Horoscope mars 2024

Poissons 18 février au 19 mars 2024

La neige fond et les journées allongent. Le printemps approche, ce ne sera plus long. On arrive d’ailleurs au dernier signe de l’hiver, les Poissons. Et les natifs du signe n’ont pas le choix d’être patients, car le vieux Saturne les visite, enfin surtout ceux qui sont des deux premiers décans. Tout progresse lentement dans leur vie, pour être sûr qu’ils apprennent bien leur leçon. Enfin, tout projet qui est réalisé lentement et avec persévérance aura du succès. Et des résultats qui dureront longtemps. Le natif évolue lentement, en profondeur, et très solidement. Comme un arbre qui pousse ses racines lentement, lui donnant de la stabilité. Et de la puissance. La canopée se développera un peu plus tard, dans un beau foisonnement. Mais pour tout de suite, le natif s’assure d’être bien ancré dans la réalité, le présent, pour subvenir à ses besoins les plus courants. À la suite viendront l’abondance et le panache. Il se retrouvera souvent seul, plus à l’aise ainsi. Il ne trouvera pas toujours des gens avec qui parler de ses préoccupations. De toute façon, il aura de la difficulté à supporter la légèreté et l’insouciance chez les autres. Heureusement, son dieu totémique, Jupiter, n’est pas très loin et lui donnera un quotidien plutôt intéressant. Il l’orientera vers des apprentissages ou des cours passionnants. Il l’amènera aussi à croiser des voisins qui ont un minimum d’envergure. Qu’il soit réaliste cependant en évaluant ses besoins en transport, pour qu’il n’achète pas un véhicule trop flamboyant. Et inutilement onéreux. À partir de juin, Jupiter lui enverra de la chance du côté du logis. Une rénovation, un coloc, ou il trouvera ce dont il a vraiment besoin, avec un petit extra. Du luxe ou de l’espace en plus, avec un beau balcon. Une accessibilité géniale. La 34, la 45 ou le métro pas loin. Et des voisins pas trop curieux. Ou envahissants. Alors bonne fête à tous les Poissons ! On va vers la Saint-Patrick et le changement d’heure, dans la grande roue de la vie !

Bélier

Vous serez moins patient et vous vous retrouverez souvent seul. Ça vous amènera à méditer sur des points sensibles de votre vie. Vous avez bien évolué, mais il y a encore des petites crottes qui accrochent. Heureusement, les amis seront très présents et prêts à vous épauler. Vous devriez d’ailleurs vous rapprocher de l’un d’entre eux, vous vous comprendrez bien. Tentez d’éviter les vampires très à sec.

Taureau

Vous devriez avoir une bonne idée de projet, à réaliser plus tard. Bien que le destin pourrait vous amener à y travailler tout de suite. Ainsi, des gens vous proposeraient de vous y aider maintenant. Vous aurez à côtoyer des gens intenses au travail. Pas mal têtus. Laissez-les passer leur crise, vous ferez ce que vous voulez après. Vous sentirez aussi une bonne chaleur d’un ami. Cette relation deviendra forte.

Gémeaux

Vous aurez du succès au travail et dans la société. Même les retraités trouveront une occupation intéressante. Ou une bonne jobine. Vous aurez de nouveaux contrats si vous êtes à votre compte. Et les artistes auront bien du succès et pourquoi pas un peu de gloire ? Vous pourriez aussi partir très vite en voyage, avec une gang. Sur le bord de la mer, avec des gens indolents qui ne marchent pas très vite.

Cancer

Vous resterez probablement ici, mais votre cœur va partir en voyage. Vous serez attiré par l’étranger. Ou des étrangers. Vous aurez peut-être la chance de partir finalement, très vite. Il y a des gens avec qui vous aurez bien du plaisir à jaser. Ou juste à les côtoyer. Vous réaliserez qu’ils sont assez sages, ils voient où vous allez. Et ce qui vous est destiné. Il est temps d’ouvrir la porte et de partir, où ça vous fait peur.

Lion

Vous aurez de belles occasions d’améliorer vos finances. De tout bien placer pour vous enrichir un peu. Vous vous sentirez changer aussi. Probablement du côté affectif en étant attiré par un nouveau type de héros. Ou en étant subjugué lors d’une rencontre, alors que vous aurez toujours été raisonnable dans le passé. Tiède et beige. Le cœur congelé. Des amis vous inviteront pour des activités. Des soirées.

Vierge

Quelque chose de différent arrive dans votre vie. Ça va vous percuter comme un météore. Ce sera peut-être une rencontre. Ou une invitation. Vous pourriez croiser Héphaistion un soir et jaser toute la nuit. Ou on vous fera une proposition de travail délirante, promettant de grands succès. Ça s’en vient, ça va vous frapper bientôt et c’est votre destin. Vous règlerez aussi une histoire légale. Et accaparante.

Balance

Vous ferez du ménage, vous y serez très motivé. Et à mesure que vous avancerez dans le désordre, vous retrouverez des trésors oubliés. De la lumière aussi, pour vous aider à progresser. Et c’est un bon moment pour vous occuper de votre santé. Et de votre petit corps si humble, car il n’en demande pas trop. Enfin, c’est le moment idéal pour bouger et manger mieux. Vous redresser et raffermir vos chairs.

Scorpion

Vous sentez le printemps approcher, vous serez de bonne humeur. Vous vous entendrez bien avec les gens et dans le couple. Et ceux qui sont seuls devraient se rapprocher d’un être intéressant et pas trop compliqué, mais il y aura peut-être une divergence sur le plan de l’horaire, comme entre l’oiseau matinal et le hibou de nuit. Vous serez créatif, pour des projets à réaliser un jour. Chance à la loterie.

Sagittaire

Vous aurez comme des échos du passé, vous replongerez dans des bribes d’histoires oubliées. Et qui vous ont déjà écorché. Mais vous serez vite plus intéressé par du mouvement du côté du logis. Peut-être aurez-vous l’occasion d’aller rester ailleurs. Ou vous trouverez le budget pour rénover un peu et acheter un fauteuil Louis XV Philippe Starck. Vous pourriez changer de coloc. Ou vous retrouver seul.

Capricorne

Vous serez invité à voyager un peu, sur la route. Peut-être jusqu’au Grand Canyon ou à New York. Vous ferez bien des rencontres ainsi, même si vous n’allez qu’à Rawdon. Prenez la peine de vous assoir dans un café pour écouter. Et observer. Vous aurez bien une invitation à un moment donné. Un chemin va apparaître bientôt, ce serait bon d’y aller. Et vous recevrez une lettre attendue.

Verseau

Je veux corriger ce que j’ai écrit ici, le mois dernier, sur l’influence favorable de Jupiter avec votre logis, débutant en juin. Alors qu’en fait, elle est déjà là, et que c’est plutôt votre vie sentimentale qui va être favorisée à partir de juin. Ainsi que votre créativité, surtout chez les artistes, les menant à des réussites. Vous serez chanceux dans plusieurs domaines de votre vie, comme en argent. Et même en amour. D’ailleurs, ce mois-ci, vous serez plus conscient de la valeur de votre vie, vous ne l’échangeriez avec personne. Nouveau revenu possible et transaction avantageuse.