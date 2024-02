Cinq partys printaniers où s’éclater en mars

Le mois de mars commence sur les chapeaux de roue avec la semaine de relâche, Montréal en lumière et la Nuit blanche, mais plusieurs autres soirées endiablées vous sont réservées tout au long de ce premier mois du printemps. Par ailleurs, mars rime aussi avec congé pascal cette année, donc les raisons de s’éclater sont encore plus nombreuses. Que vous soyez Montréalais.e ou en visite, voici quelques suggestions pour vous amuser en couple ou entre ami.e.s !

QUEEN & QUEER DANCE PARTY

Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. C’est donc la meilleure occasion de l’année pour une soirée lesbo-queer en bonne et due forme ! Et comme si ce n’était pas déjà un bon prétexte pour se déhancher, l’événement qui attend quelque 700 personnes se tiendra dans l’une des meilleures salles à Montréal, la Satosphère ! QUEEN & QUEER est une petite organisation avec de très grandes ambitions qui produit depuis deux ans des performances et soirées dansantes pour les femmes queers, les personnes non binaires, les personnes trans ainsi que leurs allié.e.s. Tout au long de l’année, l’équipe met en lumière à travers différents événements le talent d’artistes femmes dans plusieurs disciplines dont la musique, la danse et le cirque. Cette édition toute spéciale comprendra des performances d’artistes surprises, la présence de VJ à l’animation ainsi que DJ Maus et DJ Sam aux platines. Ça promet, alors il faut se procurer ses billets rapidement !

INFOS | vendredi 8 mars, 22 h / Société des arts technologiques

90’s Dance Party Get Down Edition

90’s Dance Party est de retour au Cabaret Berlin pour le plus grand bonheur de tous. Que vous soyez plus du type Backstreet Boys, Vengaboys, Boys II Men ou bad boys du grunge, la soirée vous promet la virée la plus spectaculaire dans la musique et la culture des années 90. Évidemment, il faut aussi se préparer pour une bonne dose de girl power : What a Girl Wants, I’m Just a Girl et tout ce qui est Spice Girls sera de la partie. Pour ceux et celles qui ont envie de revivre les partys d’école secondaire des années 90, c’est l’occasion rêvée.

INFOS | vendredi 15 mars, 22 h / Cabaret Berlin

Ariana Grande Dance Party

Rendez-vous au Ritz, le 16 mars, pour une soirée réunissant les plus gros hits d’Ariana Grande, incluant Thank you, next, Break Free et Into You à l’occasion de la sortie récente de son septième album. Les fans pourront entendre les chansons iconiques du nouvel album Ethernal Sunshine ainsi que les morceaux les plus emblématiques des proches collaborateurs de la chanteuse, dont The Weeknd, Nicki Minaj et Lady Gaga. Code vestimentaire suggéré : Playboy bunny ears, queues de cheval et oversized sweather ! Plaisir assuré !

INFOS | samedi 16 mars, 23 h / Bar Le Ritz

Cirque De Boudoir – Bunny Ball 2024

Qui dit week-end pascal, dit Bunny Ball ! Comble du paradoxe, le traditionnel bal le plus osé à Montréal se tient cette année dans une église ! La soirée grandiose où se marient musique et performances de toutes sortes se déroule dans une atmosphère érotique où les adultes de toutes les orientations ou identités sont libres de s’exprimer ouvertement. Sur le thème du lapin (coquin !), BUNNY BALL 2024 vous invite à laisser aller votre fougue et votre créativité en arborant un costume aussi risqué qu’il vous plaira.

INFOS | samedi 30 mars, 21 h / Théâtre Paradoxe

Star Queens Pâques

Pâques offre un long congé, il faut donc en profiter ! Le dimanche 31 mars : direction Cabaret Mado pour une soirée sous le signe des paillettes ! Au menu : une soirée, deux représentations. Plane Jane arrive en ville juste à temps pour le week-end pascal en compagnie des finalistes de Canada’s Drag Race : Aurora Matrix, Carmen Sutra, ainsi que Pythia & Denim dans un duo inédit. Attachez vos perruques, Plane Jane vous promet un voyage rempli de turbulences. La soirée spéciale débute par une rencontre avec les queens à 17 h 15. Les portes ouvriront au public à 18 h 15 pour la première représentation de 19 h. La seconde représentation se tient à 21 h.

INFOS | dimanche 31 mars, 18 h / Cabaret Mado