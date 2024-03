Équipe Montréal à la recherche de gens pour s’impliquer

L’assemblée générale annuelle (ou AGA) d’Équipe Montréal, la fédération sportive et de loisirs LGBTQ+, s’en vient à grands pas. Elle se tiendra le 16 mars prochain au bar Le Cocktail, dans le Village. Le conseil d’administration (ou C.A.) doit être renouvelé pour mieux servir les membres équipes ou ligues qui en font partie. On est à la recherche de gens créatifs, passionnés, qui ont des idées et qui veulent donner du temps et organiser des activités pour rassembler les différentes composantes d’Équipe Montréal.

L’expérience peut être très enrichissante ! Alors, soyez candidats ou candidates au CA ! Cette assemblée générale annuelle aura lieu le 16 mars prochain, de 16h30 à 19h30, au bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est).

Équipe Montréal compte en ce moment 28 équipes et associations sportives et de loisirs allant de la course à pied et la natation en passant par les chorales, la danse country ou encore un club de plein air ou du soccer pour ne nommer que celles-ci. Bien évidemment, il y a autant de sports pour jouer individuellement (tennis, par exemple) que des ligues ou associations de sport collectif (comme le bateau-dragon, entre autres).

Si vous n’avez pas entendu parler d’Équipe Montréal, Sports et Loisirs LGBT+ et Allié.e.s et que vous vous demandez ce que c’est exactement, voici donc la mission de ce rassemblement : «Notre mission est de créer un environnement inclusif et sécuritaire pour tous les athlètes sportifs LGBTQ à Montréal, en favorisant leur participation dans tous les niveaux de compétition et en mettant en avant les avantages du sport pour la santé physique et mentale. Nous visons également à sensibiliser la communauté sportive et le grand public à l’importance de l’inclusion et de la diversité dans le sport.»

«Cette assemblée sera d’autant plus importante car, la prochaine année sera sous le signe de la reconnexion pour (re)tisser les liens entre Équipe Montréal et ses groupes membres, souligne Pier-Luc Bertrand, le très sympathique président d’Équipe Montréal. Par contre, sans administrateur·trice·s, Équipe Montréal ne peut pas remplir ses mandats ni sa mission adéquatement. Nous désirons mobiliser et motiver les gens à faire partie du C.A., à organiser des activités et à trouver des moyens pour donner plus de services à nos membres.»

Parmi les projets possibles pour 2024-2025, le conseil d’administration veut ainsi : organiser un événement social de réseautage et de recrutement pour créer des liens entre les équipes elles-mêmes et avec de nouvelles personnes désireuses de joindre leurs rangs ; participer l’été prochain aux événements de Fierté Montréal; et enfin, offrir des opportunités aux équipes membres de rayonner, de grandir et de s’établir sur la durée.

Il y aurait jusqu’à onze (11) sièges à pourvoir sur le C.A. alors que seulement quatre fauteuils sont occupés en ce moment. «On recherche des gens aux ‘’backgrounds’’ diversifiés, mais qui veulent s’impliquer pour des activités de financements, de réseautage, etc. La pandémie de Covid-19 a moins motivé les gens à participer à l’organisation d’événements et à s’impliquer activement au C.A. Créons notre avenir ! Deviens administrateur·trice·s ! Ajoute tes idées à cette liste en rejoignant le C.A. !», de lancer Pier-Luc Bertrand. Des postes en communication, en secrétariat, en coordination d’activités et en financement sont disponibles.

«On espère être aussi présents qu’avant [la période de pandémie] et de faire des activités, poursuit Pier-Luc Bertrand. Mais pour cela, on a besoin de nouveaux membres. N’hésitez pas à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées à joindre le C.A. d’Équipe

Montréal !»

Il y aura aussi la préparation de l’important Gala annuel d’Équipe Montréal qui se tient généralement à l’automne et qui récompense les différentes équipes ou ligues pour leur travail accompli durant l’année qui s’est écoulée. Un moment fort de festivités et de convivialité pour Équipe Montréal ! Si ça vous intéresse, déposez votre candidature en écrivant à l’adresse courriel : [email protected] d’ici le 14 mars prochain.

N’oubliez pas de remplir le formulaire d’inscription qui contient aussi un sondage ! Votre opinion et votre participation sont primordiales afin de recevoir le maximum de suggestions répondant à vos attentes. https://forms.gle/Qzz1F4kzUR6E7mgw9

INFOS | https://equipe-montreal.org