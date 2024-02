HÉLIUM

LE CHAT BOTTÉ, IGP VIN DU QUÉBEC (HEMMINGFORD) 2021

Code SAQ: 15277900 • 20,40$

Enfin, le voilà sur les tablettes ! Un de mes coups de cœur de l’été 2023. Issu d’un millésime plus solaire, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour un rouge du Québec. Le domaine est en conversion bio. Beaux arômes de gâteau forêt-noire et de quelques notes boisées. La bouche est super harmonieuse. Du beau fruit frais, des fines herbes, encore ces notes boisées (super intégrées !), et une finale juteuse sur la cerise, voire la canneberge, avec une pointe de poivre. C’est délicieux. Légèrement rafraîchi, ça s’envoie très facilement derrière la cravate. Normand et Isabelle, les proprios, le suggèrent avec un bœuf (ou un tofu) bourguignon, et je seconde. Ou un coq au vin, ou même du canard. À essayer sans faute.