Le resto Le Baumier, l’importance etle plaisir decuisiner québécois

L’été dernier, Aliments du Québec dévoilait sa liste des 15 restaurants finalistes pour le Prix Restaurateur 2023. Le resto Baumier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont on vous a déjà parlé, figurait dans cette liste prestigieuse.

Ouvert depuis bientôt 4 ans, le restaurant Le Baumier est situé dans l’enceinte de l’hôtel du Jardin à Saint-Félicien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce restaurant c’est l’histoire d’un couple gai originaire de la région désirant revenir aux sources. Leur vision de la gastronomie Québecoise est de proposer des mets gastronomiques inspirés des saveurs nordiques.

On décèle des techniques françaises maîtrisées, tout en mordant dans les produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le couple de chefs fait les choses comme il le faut et met de l’avant les meilleurs produits québécois dans leur cuisine, mais aussi par ses actions, implications et motivations pour s’approvisionner localement et de mettre en valeur ces produits auprès des clients, offrant un menu qui varie tout au long de l’année. Ce qui fait qu’on a droit à un menu qui réconforte en février et qui respire l’été en juillet.

Des exemples? Un croustillant de fromage local avec une larme bien sympathique de miel boréal, un risotto aux champignons sauvages fraichement cueillis, une salade de betteraves travaillées en trois façons, embellies par un yogourt nature, du fromage de chèvre, de l’huile de citrouille et du sumac (entièrement du Saguenay bien entendu), sans oublier le pouding chômeur aux bleuets, un véritable incontournable.

Les plats sont savoureux et les portions sont généreuses Le souhait du duo-chef Patrick Fournier et Sébastien Simard est de partager leur amour et leur fierté pour la région à l’entièreté des clients qui s’attableront au restaurant Le Baumier. Le restaurant a d’ailleurs été honoré à deux reprises en 2023 : lors du Gala des Grands Prix Agroalimentaires et au Gala de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien. Mission accomplie.

INFOS | Le Baumier 1400 boulevard du Jardin, Saint-Félicien (QC), G8K 2N8

Téléphone : 418 679-8422 / Réservation : 1 800 463-4927

https://hoteldujardin.com/restaurantlebaumier