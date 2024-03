Sophie Ellis-Bextor de retour on the dancefloor

If you think she’s getting away, she just proved you wrong. La baronne de la disco house britannique Sophie Ellis-Bextor effectue un fulgurant retour au sommet des palmarès quelque 22 ans après la sortie de son premier album. Propulsée par la popularité renouvelée de son tube Murder on the dancefloor, qui couronne la scène finale du film queer à sensation Saltburn, l’attachante chanteuse a récemment été invitée à interpréter son succès aux BAFTA et sur le plateau de Jimmy Fallon, en plus de voir sa chanson faire l’objet d’un tout nouveau remix par PNAU.

Sorti en décembre 2001, Murder on the Dancefloor est rapidement devenu l’un des titres emblématiques de la pop des années 2000. Interprété par l’une des plus grandes alliées de la communauté LGBTQ+, le morceau a séduit les foules avec son mélange irrésistible de sonorités dance et de paroles entraînantes. À l’époque, la chanson avait atteint le numéro 2 du UK Singles Chart et était restée 16 semaines sur ce palmarès, en plus de monter au top 10 un peu partout dans le monde. Le titre avait également fait partie des chansons les plus jouées en Europe en 2002, faisant passer le ver d’oreille à postérité.

Or, la sortie sur Prime Video du drame psychologique Saltburn juste avant Noël a fait connaître le titre auprès d’une toute nouvelle génération, transformant le classique en l’une des chansons les plus hots de l’heure. Il faut comprendre que le film, qui a récolté plusieurs nominations aux Golden Globes et aux BAFTA, culmine avec une délicieuse scène dans laquelle l’acteur principal Barry Keoghan danse flambant nu sur Murder on the Dancefloor, en se délectant d’avoir commis un meurtre, littéralement.

Crime, sexe et musique. La recette est parfaite pour créer un buzz sur TikTok, au cœur duquel se retrouve Sophie Ellis-Bextor. Dans la foulée, la chanteuse a été invitée à performer sa chanson à la 77e cérémonie des prestigieux BAFTA, tenue le 18 février. Elle a également effectué sa toute première performance télé aux États-Unis, le 6 février dernier, sur le plateau de nul autre que Jimmy Fallon. La prestation arrivait deux jours après que le groupe australien PNAU lance un tout nouveau remix de Murder on the Dancefloor. Signe que l’interprète britannique est sur toutes les lèvres, l’équipe organisatrice du Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Festival a par ailleurs annoncé à la mi-février, dix jours seulement avant le spectacle, que l’icône LGBTQ+ allait être la vedette de son célèbre Bondi Beach Party.

Gageons que la sympathique chanteuse fera accourir les foules sur la plage. En effet, Ellis-Bextor, 44 ans, fait partie du paysage de la communauté LGBTQ+ depuis les débuts de sa carrière. L’été dernier, on a notamment vu les drags Rita Menu et Ivory Glaze s’affronter lors d’un Lipsync sur Murder on the Dancefloor lors de la troisième saison de RuPaul’s Drag Race Down Under. Plus récemment, la chanteuse a fait sensation à titre de juge invitée lors de la saison 5 de Drag Race UK en plus de présenter un duo avec Tete Bang lors de l’édition drag de Celebrity Karaoke Club.

Sophie Ellis-Bextor, que l’on connaît également pour le succès Groovejet et ses nombreuses collaborations avec des DJ comme Freemasons (Heartbreak), n’en est pas à ses premiers tours de force surprise. En 2020, elle avait lancé une série de spectacles en ligne en direct de sa maison, intitulée Kitchen Disco, pour aider ses fans à traverser le confinement. Devant le succès fracassant des Kitchen Disco, elle avait promis aux fans un rendez-vous en personne une fois la pandémie terminée. Chose promise, chose due : un grand spectacle a été organisé au London Palladium, en 2022, durant lequel elle a interprété les chansons les plus demandées lors des prestations en ligne. Le show a donné lieu à un excellent album : Kitchen Disco Live at the London Palladium. Tout cet engouement soulève donc une seule question pour les adeptes montréalais de la diva londonienne : à quand une visite de la grande Sophie Ellis-Bextor à Montréal ? On gage que l’équipe de Fierté Montréal ferait un malheur s’ils offraient aux festivaliers et festivalières la toute première apparition de la reine du nu-disco dans la métropole. Fingers crossed!