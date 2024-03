Archives gaies du Québec (AGQ) : Une levée de fonds sous le signe de la générosité

C’est le 2 mars prochain que se terminera officiellement l’exposition «F.A.G.» (pour Fonds des archives gaies) mettant ainsi fin aux activités du 40e anniversaire de cet organisme. Par contre, la 41e année des AGQ se profile très bien puisque la campagne de financement annuelle a rapporté une coquette somme de plus de 55 000$ ! Ce qui va au-delà des espérances des organisateurs et organisatrices de cette levée de fonds. Cela permettra à ce groupe communautaire de respirer un peu plus en 2024 puisqu’il ne reçoit pas de subventions récurrentes.



«Nous sommes très, très heureux des résultats de cette campagne de financement, de commenter Pierre Pilotte, le coordonnateur des Archives. Notre objectif était d’atteindre les 50 000$ et, au final, ce chiffre a été dépassé de plus de 5 000$ ! Cela nous donne des ailes pour nos projets de cette année et cela ouvre la voie à des choses bien intéressantes. Nous voulons remercier chaleureusement les donateurs et donatrices. Nous leur en sommes très reconnaissant.»

Débutée l’automne dernier, cette levée de fonds a pris fin le 23 janvier dernier par le tirage de l’œuvre de l’artiste et professeur d’art Stephen Schofield intitulée tout simplement «Geste No 3» (une aquarelle sur papier), un événement effectué en présence de l’artiste, d’un membre du conseil d’administration et de Pierre Pilotte. «C’est une belle surprise puisque le gagnant est un tout nouveau donateur des Archives», lance Pierre Pilotte.

L’été dernier, les locaux des Archives avaient ouverts leurs portes pour l’exposition « L’activisme esthétique d’ACT UP Montréal : une histoire en photos et en affiches ». Affiches, photos, banderoles, épinglettes, etc., le tout provenant du fonds des militants Michael Hendricks et René LeBœuf, tous les deux d’ACT UP, offert aux AGQ depuis plusieurs années. Mark Andrew Hamilton et René LeBœuf étaient les co-commissaires de cette exposition. «Cette exposition-là a connu beaucoup de succès, elle a attiré un peu plus de 1 000 visiteurs et visiteuses dans nos locaux, continue Pierre Pilotte. C’était véritablement le clou des activités des AGQ. Les gens l’ont beaucoup visité durant les festivités de Fierté Montréal particulièrement.» Il ne faut pas oublier ici que, faute d’espaces d’exposition réservées à des organismes LGBTQ+ spécifiquement, les AGQ ont réservés une partie des murs de leurs bureaux à des fins d’exposition.

C’est ainsi que le Mouvement Desjardins a renouvelé son aide financière pour la présentation d’expositions en 2024. «Nous avons plusieurs projets intéressants pour cette année. Normalement, nous organisons trois expositions par an, dont une dans le cadre de Fierté Montréal et avec la collaboration de cet organisme-là. Encore en 2024, nous demanderons à Fierté Montréal de financer une partie de l’exposition qui y sera présentée. Les détails sont à venir concernant ce projet spécifique. […]», explique Pierre Pilotte qui assure la permanence des AGQ avec Simone Beaudry-Pilotte et Jonathan Proulx-Guimond.

Et qui a dit que les jeunes ne vont pas voir de telles expositions ? Détrompez-vous, c’est même tout le contraire paraît-il. «Nous avons une toute nouvelles clientèle d’étudiantes et d’étudiants de Concordia ou de l’UQAM, entre autres, qui découvrent les AGQ, explique Pierre Pilotte. Nous sommes très contents d’avoir cette clientèle qui s’intéresse de plus en plus aux Archives et à l’histoire de nos communautés par le biais de ces expositons-là.»

«On attend en ce moment des réponses à plusieurs demandes de subventions auprès de divers paliers de gouvernements pour nos différents projets, on verra bien… Mais au moins, on peut bénéficier de l’argent de la campagne de financement qui nous fournit ainsi un fonds de base pour pouvoir fonctionner. […]», indique Pierre Pilotte.



INFOS | Tél. 514-287-9987

[email protected]

https://www.agq.qc.ca