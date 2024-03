EL FANIO

ALBET I NOYA, DO PENEDES (CATALOGNE, ESPAGNE) 2022

Code SAQ : 12674221 • 23,25$

Doux souvenir de ma visite l’été dernier. Leur philosophie de mettre en valeur les cépages locaux et de travailler avec et non contre la nature, ça m’avait marqué. Le xarel-lo (un cépage qu’on retrouve souvent dans le cava) vient de vignes d’âges variés et il est élevé dans différents contenants, comme des œufs de béton et des fûts d’acacia. C’est un vin blanc original qui fait voyager narines et papilles. Au nez, c’est un mélange exotique de bois, de miel et de ciment mouillé. La bouche est super et elle s’enrichit de gorgée en gorgée. Quel bel équilibre entre le boisé, la sensation minérale, la fraîcheur, une touche d’amertume d’abricot, avec cette texture quasi satinée. Tout reste entrelacé dans une longue étreinte. Un plaisir liquide langoureux.