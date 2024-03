MALBEC VIRGEN

DOMAINE BOUSQUET, IG TUPUNGATO (MENDOZA, ARGENTINE) 2022

Code SAQ : 14941653 • 20,35$

J’aimerais vous faire connaître ce domaine, un leader en Argentine, qui se questionne et agit pour réduire son impact sur l’environnement, tout en contribuant positivement dans sa communauté. C’est un vin biodynamique, sans sulfite ajouté et non boisé, pour offrir une expression la plus naturelle possible du malbec de ce coin en altitude, de la vallée d’Uco. Le nez est super fruité et terrien. La bouche est riche et dense, pleine de fruits, avec des tannins à la fois fermes et veloutés. Belle harmonie amertume-acidité qui nous mène vers une finale aussi juteuse que charnue. Un vin qui évoque le plaisir d’avoir les deux mains dans la terre ; tout désigné pour les personnes qui adorent jardiner. Essayez et vous comprendrez. 🙂