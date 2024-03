SAUVIGNON BLANC ALMOST ZERO

VAN LOVEREN (ROBERTSON, AFRIQUE DU SUD)

Code SAQ : 13989452 • 10,25$

Vraiment pas facile de trouver un vin sans alcool qui n’est ni du jus de fruit, ni très sucré. Celui-ci a la bonne idée de sentir vraiment le vin. En bouche, j’avais beaucoup d’appréhension, d’autant plus que le

sauvignon blanc est probablement un des cépages que j’aime le moins. Eh bien, j’avoue que c’est le plus réussi, jusqu’à présent. Il a une trame fruitée assumée, avec une touche de fruits exotiques et de citron, qui peut faire un peu penser à la Nouvelle-Zélande. C’est assez vif en finale, mais ça change des options très sucrées qu’on retrouve souvent. Il y a même une certaine texture. À servir bien frais. Van Loveren est un domaine familial reconnu comme Carbon Hero, pour leurs efforts sur le plan de l’environnement.