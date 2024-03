RAYO DE LUNA

COOP LA RIOJANA, IG LA RIOJA (ARGENTINE) 2022

Code SAQ : 15199278 • 14,05$

Ce joli blanc, certifié bio, biodynamique et commerce équitable, est un délicieux assemblage de torrontes et de chardonnay. Déjà, au nez, c’est très invitant et charmant. C’est surtout fruité, avec des parfums de muscat et de fruits du verger, et floral. La bouche est plus aérienne, plus vive que ce que le nez suggère. C’est savoureux et vibrant à la fois. Dense et léger, c’est comme mordre dans une boule de neige fraîche. Un excellent apéro, il accompagnera avec joie une fondue au fromage, une salade avec poitrine de poulet, ou un filet de sole meunière ou amandine. Aussi bon, et avec le cœur autant à la bonne place, on en profite avec un grand sourire.