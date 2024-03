Being at home with Claude, de retour sur scène !

En 1992, l’adaptation cinématographique de la pièce avait obtenu un grand succès et constitue l’un des grands classiques du cinéma québécois, et notamment l’un des premiers films à traiter de la thématique de l’homosexualité.

La troupe de théâtre barre/oblique et La p’tite réplique présentent la pièce Being at home with Claude, de René-Daniel Dubois, dans une mise en scène de Sébastien Bouvet, avec Louis-René Clément, Yann Le Tiec, Steve Méthot et Elyne Rossetti.

La pièce a été présentée en décembre 2023 à l’Espace La Risée (Montréal), et des représentations sont aussi prévues les 4, 5 et 6 avril 2024 à Sherbrooke.

L’histoire de Being at home with Claude résonne pour beaucoup de personnes s’identifiant comme 2ELGBTQI+ qui ont déjà vu la pièce ou le film qui en a été tiré. En outre, plusieurs personnes faisant partie de la production font partie de la communauté 2ELGBTQI+.



Les comédiens Elyne Rossetti, Louis-René Clément, Yann Le Tiec, Steve Méthot et le metteur en scène Sébastien Bouvet



Lundi 5 juillet 1967. Palais de Justice de Montréal. Alors que l’Expo bat son plein survient un fait divers troublant. Un meurtre crapuleux. Face à un inspecteur déterminé à le faire avouer, un jeune prostitué lève progressivement le voile sur les motifs d’un crime impardonnable pour le commun des mortels.

« POURQUOI VOUS VOULEZ ABSOLUMENT METT’ TOU’ES MORCEAUX ENSEMBLE?

Y’A QUELQU’UN QUI EST MORT. ÇA DOIT VOUS PREND’ UN COUPAB’? VOUS L’AVEZ.

QU’EST-CE QU’Y VOUS FAUT D’PLUSS? »

INFOS | Being at home with Claude, de René-Daniel Dubois

Une coproduction barre/oblique x La p’tite réplique

Présenté les 4, 5 et 6 avril 2024 à 19H30

à la Petite salle du Centre culturel de l’Université de Shebrooke,

située au 2500 boul. de l’Université, Sherbrooke, QC J1K 2R1

Notez que la pièce est présentée dans sa version originale: le français.

— Article original publié le 27 novembre 2023.