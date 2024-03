Gisèle Lullaby rejoint l’équipe de création artistique de la comédie musicale Tootsie

Production Tootsie Inc. vient d’annoncer l’intégration de la drag queen québécoise de renommée internationale Gisèle Lullaby dans l’équipe de création artistique de la comédie musicale Tootsie. Elle apportera son expertise dans la conception de ce spectacle en agissant à titre de conseillère en gestuelle et en mouvement ainsi qu’en tant que conseillère dans la relation avec les communautés 2SLGBTQIA+.

Gisèle Lullaby collaborera étroitement avec le talentueux José Dufour pour donner naissance à son personnage de Dorothy Michaels dans la comédie musicale la plus drôle et festive à Montréal, qui sera présentée du 5 décembre 2024 au 5 janvier 2025 à l’Espace St-Denis.

Dans le spectacle Tootsie, Michael Dorsey, joué par le comédien José Dufour, se crée un personnage féminin afin de décrocher un rôle et se sortir du chômage. La création de cette nouvelle personnalité est un véritable défi pour un comédien et l’idée est venue qu’une personne d’expérience qui est reconnue pour son art au Québec puisse ainsi guider José. Comme Gisèle Lullaby, de son véritable nom Simon Gosselin, est elle-même une personnalité féminine jouée par un homme, elle saura faire bénéficier de son expérience unique à José afin qu’il puisse personnifier Dorothy Michael, alias Tootsie, avec grâce et crédibilité tout en rendant hommage aux femmes.

Puis, comme le spectacle aborde des sujets sociaux encore bien actuels et en lien avec les communautés 2SLGBTQIA+, l’équipe artistique et la production sont soucieuses que cette comédie musicale soit pleinement ancrée en 2024 et que son humour, parfois irrévérencieux, ne puisse heurter personne. Gisèle Lullaby, en tant que conseillère, aidera donc la production à garantir le respect des enjeux et considérations propres aux communautés 2SLGBTQIA+, aux côtés du metteur en scène Alexis Pitkevicht qui promet une direction artistique moderne, innovante et inclusive.

Cette démarche d’inclure une drag queen d’expérience dans une comédie musicale s’inscrit également dans la nouvelle tendance inclusive de Broadway.

« Je suis tellement heureuse d’ajouter une nouvelle corde à mon arc comme c’est la première fois que je pourrai transmettre mon expérience à une production théâtrale d’envergure » a déclaré Gisèle Lulluby. «Il me fera plaisir de guider José dans la création de son personnage… il pourra ensuite voir, lui aussi, comment on peut devenir un meilleur homme après avoir marché dans les souliers d’une femme! Je suis d’autant plus heureuse de pouvoir soutenir la production dans leur relation avec les communautés 2SLGBTQIA+, si chères à mes yeux. J’invite toutes celles et ceux qui me soutiennent à venir voir ce spectacle irrésistible pour les fêtes de fin d’année! »

« Cette collaboration unique sera grandement bénéfique pour le spectacle» a déclaré le metteur en scène du spectacle, Alexis Pitkevicht. « Le talent artistique et la diversité se rejoignent afin de créer une comédie musicale hilarante qui captivera tous les spectateurs avec des émotions positives garanties. Gisèle Lullaby, avec son immense talent, est la personne tout indiquée pour compléter notre équipe artistique dans ce rôle de conseillère et je suis fier de ce choix. Nous réfléchissons également à une intervention de Gisèle dans le spectacle, de belles surprises sont à venir. »

àRécipiendaire de plusieurs prix lors de galas dans la communauté 2SLGBTQIA+, Gisèle s’est démarquée dans les dernières années grâce à son charisme et son humour. Animatrice au Cabaret Mado depuis plus de 6 ans, elle sait faire lever les foules et divertir avec ses monologues et ses rires contagieux! C’est en 2022 que le résultat d’un travail acharné sur plusieurs années est récompensé par sa participation à la troisième saison de la populaire téléréalité Canada’s Drag Race ! Après avoir gagné plusieurs défis durant la compétition, dont le légendaire « Snatch Game », Gisèle Lullaby est la première Québécoise francophone à avoir été couronnée grande gagnante de cette compétition!

La première mondiale en français de la comédie musicale Tootsie débarque à l’Espace St-Denis de Montréal du 5 décembre 2024 au 5 janvier 2025! Le spectacle, qui connaît un succès retentissant à Broadway, à Chicago et en Europe depuis 2018, est une adaptation moderne du célèbre film du même nom, sorti en 1982 et mettant en vedette Dustin Hoffman. L’histoire présente Michael Dorsey, un acteur talentueux, mais caractériel, qui peine à décrocher des rôles. Désespéré et sans travail, Michael fait preuve d’audace en se présentant à une audition pour jouer une nourrice dans une suite de Roméo et Juliette. Il se déguise alors en femme, qu’il nomme Dorothy Michaels, et décroche contre toute attente le rôle qui lui permet de vivre une ascension fulgurante vers la célébrité à Broadway. Alors que Dorothy voit le public tomber à ses pieds et qu’elle est aimée de ses pairs, Michael se rend vite à l’évidence que son personnage l’entraîne dans une série de quiproquos cocasses et que cette double identité finira par être révélée.