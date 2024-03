L’art fièrement porté par la 42e édition du Festival International du Film sur l’Art

Le plus grand festival dédié aux films sur l’art et aux films d’art au monde vous invite en salle à Montréal du 14 au 24 mars et en ligne du 22 au 31 mars prochains. Venez découvrir le meilleur du film sur l’art avec une programmation au cœur du monde qui vous fera vivre l’art autrement.

Dans le cadre de cette édition, le Festival consacre une collection aux artistes des communautés 2ELGBTQIA+, aussi bien des artistes contemporains que des artistes pionniers souvent oubliés. C’est ainsi que vous pourrez plonger dans le monde de l’artiste de performance non-binaire de 21 ans originaire de Russie, Gena, dans le film Queendom, lauréat du prix NEXT:WAVE à CPH:Dox en 2023, ou bien remonter dans le temps à l’ère du cinéma muet avec la réalisatrice américaine Dorothy Arzner.

Pionnière audacieuse du cinéma des années 20, Arzner, a marqué l’histoire en devenant la première femme à revendiquer ouvertement son homosexualité à Hollywood. Ses films sont aujourd’hui restaurés avec soin par Francis Ford Coppola ou Jodie Foster, et brillent à nouveau, révélant l’héritage durable d’un génie créatif hors du commun.

Le film Loïe Fuller – Obsessed with Light vous fera découvrir le parcours éblouissant d’une autre artiste visionnaire du monde de la scène dont les performances révolutionnaires ont redéfini les frontières de la danse, de la lumière et du mouvement.

Le photographe américain George Platt Lynes vous emmènera quant à lui dans un voyage captivant à travers son exploration de la nudité masculine, un travail précurseur dont l’impact révolutionnaire continue de résonner dans le monde de la photographie d’aujourd’hui.

Vous rencontrerez également Leon, performeur polonais, petit ami de l’emblématique créateur de mode Thierry Mugler, dans un film touchant et immersif, tandis que le récit poignant de Baby Queen vous plongera dans les réalités queer de Singapour à travers la vie fascinante d’Opera Tang. Enfin, une carte blanche sur le thème des explorations intimes est offerte au réalisateur Khoa Lê, vous invitant à plonger dans des récits fascinants et des expériences sensorielles uniques, notamment avec Ecstatic Unity de Gerard X Reyes et Poppy Sanchez. En résumé, la 42e édition du FIFA promet un voyage cinématographique inoubliable, célébrant la diversité, l’audace et la créativité des artistes du monde entier.

INFOS | 42e édition du Festival International du Film sur l’Art, à Montréal du 14 au 24 mars et en ligne du 22 au 31 mars

https://lefifa.com



— Article publié le 29 février 2024