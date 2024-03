Quatrième et dernier spectacle ajouté pour Matteo Lane The Al Dente Tour!

En raison d’une très forte demande, Juste pour rire / Just For Laugh est ravi d’annoncer que le comique sensationnel Matteo Lane ajoute une quatrième représentation de son spectacle The Al Dente Tour à Montréal à L’Olympia le dimanche 24 mars 2024 à 20h30. Nommé l’un des dix meilleurs artistes de variété, l’humoriste Matteo Lane se produit devant des foules à guichets fermés partout dans le monde, alors ne manquez pas votre dernière chance de le voir en live !

Pour celleux qui ne le connaissant pas, Matteo Lane est un comédien basé à New York dont les numéros de stand-up peuvent être vus au The Comedy Lineup sur Netflix. Il a aussi partipé aux émissions The Late Show avec Stephen Colbert, Late Night avec Seth Meyerrs, Adam Devine’s House Party sur Comedy Central, This Week at The Comedy Cellar et The Comedy Jam, ainsi que Crashing sur HBO. Parlant couramment cinq langues et avec une gamme de chant de six octaves, Matteo a vécu en Italie comme peintre à l’huile et chanteur d’opéra avant de commencer sa carrière de comédien.

DISPONIBILITÉ TRÈS LIMITÉE – 23 mars à 19h et 21h30 et 24 mars à 18h.

SUPPLÉMENTAIRE – 24 mars à 20h30

